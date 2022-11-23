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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині жіночка вкрала гроші з каси супермаркету і розрахувалася ними за товар

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 624

 

На відео з камер спостереження видно, що вона зробила це, коли продавчиня відвернулася від каси

Мешканку селища Велика Багачка викрили у крадіжці грошей з каси місцевого супермаркету. За інформацією Миргородського райвідділу поліції, частиною привласненої готівки жінка заплатила за придбаний товар.

15 листопада близько 10.20 до відділення поліції №3 (смт Велика Багачка) надійшло повідомлення від управительки місцевого супермаркету про крадіжку грошей. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці встановили свідків правопорушення, переглянули відео з камер, розташованих у торговельній залі, та знайшли причетну до злочину особу. Нею виявилася 50-річна місцева жителька.

Юрій Ігнатченко, старший слідчий слідчого відділення Миргородського райвідділу, розповів:

- Ми з’ясували, що жінка викрала гроші, коли продавчиня відвернула свою увагу від каси. Потім фігурантка розрахувалася частиною краденої готівки за товар та вийшла з магазину. Порушницю зупинили на одній з вуличок Великої Багачки слідчий та оперативник.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Слідчі готують матеріали для повідомлення жінці про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу.

За таємне викрадення чужого майна під час дії в державі особливого правового режиму Кримінальний закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: крадіжка гроші каса супермаркет
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