На Полтавщині жіночка вкрала гроші з каси супермаркету і розрахувалася ними за товар

Мешканку селища Велика Багачка викрили у крадіжці грошей з каси місцевого супермаркету. За інформацією Миргородського райвідділу поліції, частиною привласненої готівки жінка заплатила за придбаний товар.
15 листопада близько 10.20 до відділення поліції №3 (смт Велика Багачка) надійшло повідомлення від управительки місцевого супермаркету про крадіжку грошей. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Правоохоронці встановили свідків правопорушення, переглянули відео з камер, розташованих у торговельній залі, та знайшли причетну до злочину особу. Нею виявилася 50-річна місцева жителька.
Юрій Ігнатченко, старший слідчий слідчого відділення Миргородського райвідділу, розповів:
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Слідчі готують матеріали для повідомлення жінці про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу.
За таємне викрадення чужого майна під час дії в державі особливого правового режиму Кримінальний закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер