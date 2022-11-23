У Кременчуці 4 підприємства вже скористалися програмою релокації із 10, що переїхали до міста

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 237

За урядовою програмою релокації, яку реалізує Мінекономіки, із зони ведення бойових дій у більш безпечні регіони України переміщено понад 760 підприємств, більшість з яких вже відновили свою роботу. Переважно підприємства переводять у західні регіони, але й до Кременчуцького району переїхали 10 підприємств з Харківської, Донецької та Луганської областей. З них 4 підприємства встигли скористатися програмою релокації.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Він зазначив, що серед цих підприємств є як потужні, так і невеликі. Одне з них належить до машинобудівної галузі.

— Ми допомагаємо їм у розміщенні та наборі кадрів, — зазначив Артем Даценко.

За його словами, підприємство, яке переїжджає у безпечний регіон і користується програмою релокації, отримує від держави пакет допомоги. Зокрема, допомогу з перевезенням до нового місця обладнання та майна підприємства та підбір місця для розміщення його потужностей.