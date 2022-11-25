На Полтавщині п'яна жінка на шкільному стадіоні вбила співмешканця через ревнощі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 758

За умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) співмешканця на 10,5 років позбавлення волі засудили 47-річну жительку Полтавського району. Про це інформує Полтавська обласна прокуратура.

У серпні минулого року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на шкільному стадіоні села Божківське, через ревнощі до колишньої дружини жінка вдарила свого співмешканця ножем у груди. Унаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень наступного дня у лікарні потерпілий помер.

Упродовж життя зловмисниця 9 разів притягувалася до відповідальності за різні злочини. У вказаний період її звільнили від відбування покарання з випробуванням.

Тож за сукупністю вироків колегія суддів Полтавського районного суду позбавила жінку волі на 10,5 років. Однак своєї вини у скоєнні вбивства обвинувачена не визнала та, не погоджуючись із призначеним покаранням, оскаржила його до Полтавського апеляційного суду. До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою.