Сьогодні у сквері Бабаєва можна забрати магніт з мозаїки у знак протесту проти насильства

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 330

Сьогодні, 25 листопада, у Кременчуці відбудеться акція «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства», про це повідомляє мерія. Містян запрошують приєднатись з 13.30 до 15.30 у сквері ім. О. Бабаєва. Така ж акція пройде у 60 містах України.

Від 25 листопада до 10 грудня у всьому світі відзначаються 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. Акція покликана привернути увагу до цієї теми та закликати долати будь-які форми гендерно зумовленого насильства.

У 60 містах по всій Україні встановлять мозаїку із зображеннями різних форм насильства. Інсталяція виконана із магнітів, тож беручи кожен із них собі, охочі доєднаються до того, щоб негативне зображення зникло.

— Чим більше ми робимо тему гендерно зумовленого насильства видимою, тим більше людей вмітиме розпізнавати та протидіяти йому, тим менше українське суспільство його толеруватиме. Наша спільна мета — досягти нульової толерантності до гендерно зумовленого насильства. Разом наша відданість справі та рішучість переможе насильство, — говорить Хайме Надаль, голова представництва UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.

Окрім мозаїки, під час акції презентують інтерактивну онлайн-гру, завдяки якій можна дізнатися про різні форми насильства й про те, як мешканці Кременчуцької громади ставляться до цієї теми та чи готові прийти на допомогу у разі потреби. Ці дані — результати масштабного дослідження громадської думки, яке UNFPA проводив у 30 містах України з грудня 2021 до лютого 2022. Переможці гри зможуть отримати фірмові подарунки.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росії Україна зіткнулася із безпрецедентним рівнем насильства, болю і травматизації. Українські жінки і чоловіки, хлопчики та дівчатка потерпають від злочинів російських військових і найманців, зокрема, від гендерно зумовленого і сексуального насильства, пов’язаного з війною. Та разом із воєнними злочинами країни-агресора продовжує існувати гендерно зумовлене насильство всередині українського суспільства, яке не менш глибоко ранить постраждалих. Від початку 2022 року до Національної поліції надійшло 120 тисяч повідомлень щодо випадків домашнього насильства. 98% звернень на гарячу лінію 1547 для постраждалих стосується саме його. Тому важливо піднімати тему гендерно зумовленого насильства і закликати йому протидіяти, бути чуйними до історій та емоцій рідних і незнайомих людей.

Акцію до 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства організовує UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, у співпраці з партнерами, за підтримки уряду Великої Британії, Канади та США, зокрема, за підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID під гаслом «Чуйність переможе насильство». Громада Кременчука є учасником проєкту UNFPA «Міста і громади, вільні від домашнього насильства» з 2020 року. У межах проєкту у Кременчуцькій міській територіальній громаді розбудовується система сервісів підтримки та допомоги тим, хто страждає від усіх проявів насильства. Якщо ти також потребуєш такої підтримки чи допомоги — звернись за нею. Як це зробити, читайте на сайті «Розірви коло» .