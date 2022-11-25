Вчора у Кобеляках горів металевий вагончик

Вчора, 24 листопада, о 19.05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в приватному металевому вагончику в пров. Шевченка в м.Кобеляки Полтавського району.
За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, пожежу було ліквідовано о 20.00. Травмованих та загиблих немає. Вогнем пошкоджено речі, які знаходились у вагончику, а сам він врятований.
Причина пожежі встановлюється.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер