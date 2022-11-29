Військові аналітики підрахували на скільки днів росії вистачить ракет, що залишились у неї в запасі

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 284

З такою інтенсивністю ракетних ударів війна в Україні може тривати ще довго

Тиждень тому в Міністерстві оборони України назвали кількість ракет, що залишилася в арсеналі російської армії. Після цього українська спільнота OSINT-розслідувачів Molfar опублікувала результати аналізу щодо того, через який час у нашого ворога закінчиться той чи інший тип ракет з врахуванням попередньої інтенсивності обстрілів.

Аналітики Molfar нагадали про інформацію, надану Міноборони України про кількість ракет, що залишилися у рф. На фото нижче ракети розділені на три категорії з зазначенням відсотка боєприпасів, що залишилися.

Ракети наземного базування:

балістична ракета «Іскандер» — залишилося 119 одиниць (13% від загальної кількості);

надзвукова універсальна протикорабельна ракета 3М-55 «Онікс» — залишилося 347 одиниць (74% від загальної кількості);

ракети для систем ППО С-300 — залишилося 6980 одиниць (87% від загальної кількості);

Ракети морського базування:

крилата ракета «Калібр» — залишилося 223 одиниці (37% від загальної кількості).

Ракети повітряного базування:

стратегічна крилата ракета Х-101 — залишилося 132 одиниці (50% від загальної кількості);

стратегічна крилата ракета Х-555 — залишилося 150 одиниць (50% від загальної кількості);

крилата ракета Х-22/32 — залишилося 120 одиниць (32% від загальної кількості);

малогабаритна тактична дозвукова маловисотна ракета Х-35 — залишилося 356 одиниць (41% від загальної кількості);

гіперзвукова ракета Х-47М2 «Кинджал» — залишилося 43 одиниці (73% від загальної кількості).

Військові аналітики опублікували таблицю, в якій навели дані про кількість вироблених ракет у рф за період з 23 лютого по 18 листопада 2022 року. Це 5 видів ракет. З них:

балістична ракета «Іскандер» — 48 од.;

крилата ракета «Калібр» — 120 од.;

стратегічна крилата ракета Х-101 — 120 од.;

малогабаритна тактична ракета Х-35 — 360 од.;

гіперзвукова ракета Х-47М2 «Кинджал» — 16 од.

На основі даних про інтенсивність ракетних обстрілів території України аналітики підрахували, на скільки днів росії вистачить ракет цих типів, щоб продовжувати обстріли.

OSINT-розслідувачі вважають, що з врахуванням нинішньої активності російській армії вистачить:

«Іскандер» — на 41 день;

3М-55 «Онікс» — на 756 днів;

С-300 — на 1884 днів;

«Калібр» — на 226 днів;

Х-101 — на 2948 днів;

Х-555 — на 268 днів;

Х-22/32 — на 129 днів;

Х-35 — на 663 днів.

На основі своїх підрахунків аналітики дійшли висновку, що з такою інтенсивністю ракетних обстрілів війна в Україні може тривати ще дуже довго.

— Коли закінчиться ракетний терор? Якщо обстріл відбуватимуться такими темпами як раніше, то дуже і дуже нескоро, — підсумували у Molfar.

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки високоточних ракет залишилось в арсеналі російської армії, та назвав 4-х їх ворогів: блискуче українське ППО, бездарні російські ракетні війська, західні санкції та час.

А за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, у ворога залишився запас ракет для нанесення 3-4 масованих ударів, рівноцінних завданому по Україні 15 листопада. Після цього російська армія завдала масованого удару по об’єктам енергетичної інфраструктури України 23-го листопада, що призвело до часткового блекауту. Зокрема в Ялинцях в результаті цього ракетного удару постраждало 18 будинків, 2 з яких було повністю зруйновано.