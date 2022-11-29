Військові аналітики підрахували на скільки днів росії вистачить ракет, що залишились у неї в запасі

Тиждень тому в Міністерстві оборони України назвали кількість ракет, що залишилася в арсеналі російської армії. Після цього українська спільнота OSINT-розслідувачів Molfar опублікувала результати аналізу щодо того, через який час у нашого ворога закінчиться той чи інший тип ракет з врахуванням попередньої інтенсивності обстрілів.
Аналітики Molfar нагадали про інформацію, надану Міноборони України про кількість ракет, що залишилися у рф. На фото нижче ракети розділені на три категорії з зазначенням відсотка боєприпасів, що залишилися.
Ракети наземного базування:
Ракети морського базування:
Ракети повітряного базування:
Військові аналітики опублікували таблицю, в якій навели дані про кількість вироблених ракет у рф за період з 23 лютого по 18 листопада 2022 року. Це 5 видів ракет. З них:
На основі даних про інтенсивність ракетних обстрілів території України аналітики підрахували, на скільки днів росії вистачить ракет цих типів, щоб продовжувати обстріли.
OSINT-розслідувачі вважають, що з врахуванням нинішньої активності російській армії вистачить:
На основі своїх підрахунків аналітики дійшли висновку, що з такою інтенсивністю ракетних обстрілів війна в Україні може тривати ще дуже довго.
Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки високоточних ракет залишилось в арсеналі російської армії, та назвав 4-х їх ворогів: блискуче українське ППО, бездарні російські ракетні війська, західні санкції та час.
А за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, у ворога залишився запас ракет для нанесення 3-4 масованих ударів, рівноцінних завданому по Україні 15 листопада. Після цього російська армія завдала масованого удару по об’єктам енергетичної інфраструктури України 23-го листопада, що призвело до часткового блекауту. Зокрема в Ялинцях в результаті цього ракетного удару постраждало 18 будинків, 2 з яких було повністю зруйновано.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер