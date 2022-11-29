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Кременчук, Надзвичайні новини

Цьогоріч у Кременчуці пожеж у житловому секторі стало менше, проте людей загинуло удвічі більше

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 150

 

Рятувальники підрозділів ДСНС з початку року врятували на пожежах 10 осіб

Сьогодні, 29-го листопада, на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Кременчуцької міської територіальної громади розглянули питання «Про недопущення виникнення пожеж та вжиття заходів із запобігання загибелі людей від пожеж у житловому та приватному секторі міста під час опалювального періоду».

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

За інформацією Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, з початку 2022 року на території Кременчука виникло 88 пожеж у житловому секторі.  За відповідний період 2021 року було зафіксовано 98 пожеж. 

Проте, на пожежах у 2022 році загинуло 11 осіб, що майже удвічі більше, ніж у 2021 році (6 осіб). А травми на пожежах у поточному році отримала 1 особа, проти 8 у 2021 році.

Особовим складом державних пожежно-рятувальних підрозділів з початку 2022 року на пожежах було врятовано 10 осіб.

Рятувальники ДСНС наголошують, що найбільш поширеними причинами пожеж у житловому та приватному секторі Кременчука є необережне поводження з відкритим вогнем, порушення правил монтажу внутрішніх електромереж та несправність самого електрообладнання, порушення монтажу пічного опалення в приватних будинках.

З метою недопущення виникнення пожеж у житловому та приватному секторі міста під час опалювального періоду 2022-2023 років, а також  попередження загибелі людей на засіданні комісії прийняли рішення про проведення роз’яснювальної роботи серед одиноких пристарілих, багатодітних сімей, людей з обмеженими фізичними можливостями щодо питань пожежної безпеки, протипожежних заходів під час експлуатації побутових електроприладів, газового та пічного опалення.

Керівникам підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, незалежно від форми власності, рекомендовано вжити заходів щодо забезпечення об’єктів первинними засобами пожежогасіння, привести у робочий стан внутрішні системи протипожежного водопостачання об’єктів, а також систем пожежної сигналізації. Крім того, вони мають організувати вивчення основних правил безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки серед працівників та учнів навчальних закладів, дитячих дошкільних закладів, на об’єктах соціального обслуговування населення, а також об’єктах з масовим перебуванням людей.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС Кременчуцька міська рада комісія пожежі пожежна безпека
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