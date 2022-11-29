За сексуальне насильство дитини засудили жителя Решетилівки

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Суд позбавив чоловіка волі на 7 років і 3 місяці

За сексуальне насильство над дитиною жителя Решетилівки засудили на 7 років позбавлення волі. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

За публічного обвинувачення Решетилівської окружної прокуратури 48-річного місцевого жителя визнали винним у насильницьких діях сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 153 КК України).

За даними слідства, восени цього року зловмисник, зневажаючи загальноприйнятими нормами моралі та поведінки у суспільстві, у підвалі нежитлової будівлі вчинив сексуальне насильство стосовно малолітньої дитини.

За скоєне Решетилівський районний суд позбавив чоловіка волі на 7 років і 3 місяці. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.