Грип, ГРВІ та COVID-19: у Кременчуці епідситуація стабільна

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 89

У Кременчуці епідемічна ситуація щодо захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 стабільна.

Такий висновок зробили сьогодні на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Кременчуцької міської територіальної громади під час розгляду питання «Про забезпечення заходів щодо профілактики захворюваності на грип та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 2022-2023 роки».

За інформацією департаменту охорони здоров’я медичні заклади міста наразі працюють в умовах посиленого протиепідемічного режиму.

Кременчуцькі медики відзначають, що спостерігається тенденція до зниження захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції:

2019 р. - 35 348 випадків;

2020 р. - 29 787 випадків;

2021 р. - 34 589 випадків;

за 9 місяців 2022 р. - 13 050 випадків.

Також зазначають, що на ГРВІ та грип частіше хворіють діти та підлітки, тож вони є найбільш активним джерелом інфекції.

За інформацію Кременчуцької міської ради, смертність від COVID-19 (від загальної кількості зареєстрованих випадків):

у 2020 р. - 2,3 %;

у 2021 р. - 3,9 %;

за 9 місяців 2022 року – 0,7 %.

З початку епідемічного сезону в закладах охорони здоров’я Кременчука проводиться щоденний моніторинг захворюваності населення га ГРВІ, грип та COVID-19.

Протягом 44 тижня по Кременчуцький міській територіальній громаді зареєстровано 400 випадків захворювання на ГРВІ, в тому числі COVID-19. Показник - 177,5 на 100 тис. населення, що менше базового рівня на 66% і на 19,7% менше в порівнянні з попереднім тижнем.

Серед захворілих 134 дитини (33,5 % від усіх захворілих) та 18 підлітків. Відсоток захворюваності серед дітей та підлітків на ГРВІ становить 38 % від загальної захворюваності. Госпіталізовано 29 осіб, в тому числі 13 дітей.

Раніше ми писали, що у лікарнях Кременчука готові до сезонних спалахів грипу, ГРВІ та COVID-19.