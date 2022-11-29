Грип, ГРВІ та COVID-19: у Кременчуці епідситуація стабільна

У Кременчуці епідемічна ситуація щодо захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 стабільна.
Такий висновок зробили сьогодні на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Кременчуцької міської територіальної громади під час розгляду питання «Про забезпечення заходів щодо профілактики захворюваності на грип та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 2022-2023 роки».
За інформацією департаменту охорони здоров’я медичні заклади міста наразі працюють в умовах посиленого протиепідемічного режиму.
Кременчуцькі медики відзначають, що спостерігається тенденція до зниження захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції:
Також зазначають, що на ГРВІ та грип частіше хворіють діти та підлітки, тож вони є найбільш активним джерелом інфекції.
За інформацію Кременчуцької міської ради, смертність від COVID-19 (від загальної кількості зареєстрованих випадків):
З початку епідемічного сезону в закладах охорони здоров’я Кременчука проводиться щоденний моніторинг захворюваності населення га ГРВІ, грип та COVID-19.
Протягом 44 тижня по Кременчуцький міській територіальній громаді зареєстровано 400 випадків захворювання на ГРВІ, в тому числі COVID-19. Показник - 177,5 на 100 тис. населення, що менше базового рівня на 66% і на 19,7% менше в порівнянні з попереднім тижнем.
Серед захворілих 134 дитини (33,5 % від усіх захворілих) та 18 підлітків. Відсоток захворюваності серед дітей та підлітків на ГРВІ становить 38 % від загальної захворюваності. Госпіталізовано 29 осіб, в тому числі 13 дітей.
Раніше ми писали, що у лікарнях Кременчука готові до сезонних спалахів грипу, ГРВІ та COVID-19.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер