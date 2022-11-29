Львівське товариство поверне зайві 600 тис. грн сільраді Полтавщини, яка заплатила їх за газ

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 77

Господарський суд Полтавської області задовольнив позов Глобинської окружної прокуратури, згідно з яким одне з львівських товариств зобов’язано повернути до бюджету Козельщинської селищної ради понад 600 тис. грн. За повідомленням Полтавської обласної прокуратури, ці гроші товариство безпідставно отримало за постачання газу відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Козельщинської селищної ради.

На початку 2021 року товариство усупереч домовленостей, визначених договором про постачання природного газу, без належного обґрунтування коливання вартості на ринку підвищило ціну за 1 тисячу кубометрів газу з 3,5 до 8,2 тис. грн, що становить 135%. Як наслідок, відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Козельщинської селищної ради, який фінансується з місцевого бюджету, зайво заплатив постачальнику понад 600 тис. грн.

Після набрання рішенням суду законної сили товариство повинно повернути отримані кошти до бюджету Козельщинської селищної ради.