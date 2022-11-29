У Кременчуцькому лісгоспі на вул. Шевченка можна буде підзарядити гаджети

Вчора, 20:00 Переглядів: 451

Лісівники Полтавщини на території садиб лісництв та лісгоспів обладнали місця, де місцеве населення може «підживити» гаджети, повідомили в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Так, у разі відсутності електропостачання зарядити мобільні телефони, павербанки та інші життєво важливі пристрої можна у приміщенні лісгоспу — Кременчук, вул.Шевченка, 41.

Для мешканців інших районів області:

Лубни, вул.Інститутська, 6

Шишаки, вул.Петлюри, 22А

Гадяч, вул. Полтавська, 84

Миргород, вул. Козацька, 22/1

с. Копили, вул.Лісова, 1а

с. Борівське, вул. Ляхової, 2

м. Решетилівка, вул. Великотирнівська, 2.

м. Карлівка, вул. Красноперівський ліс, 3

смт Чутове, вул. Коханова, 10А

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