У Кременчуцькому лісгоспі на вул. Шевченка можна буде підзарядити гаджети

Лісівники Полтавщини на території садиб лісництв та лісгоспів обладнали місця, де місцеве населення може «підживити» гаджети, повідомили в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
Так, у разі відсутності електропостачання зарядити мобільні телефони, павербанки та інші життєво важливі пристрої можна у приміщенні лісгоспу — Кременчук, вул.Шевченка, 41.
Для мешканців інших районів області:
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер