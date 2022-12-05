Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день волонтера: кременчужан привітали

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 97

Сьогодні, 5 грудня, у Кременчуці, в районній раді відбулось нагородження волонтерів. Керівник районної військової адміністрації Олег Лєднік почав захід з привітань нашим волонтерам.

— Ви звикли допомагати… і мало розмовляєте, а багато, що робите... Ми також намагаємося вас підтримувати й можете звертатися завжди до нас у РВА за допомогою. Сьогодні ми нагороджуємо вас, але розуміємо, що за вами стоять інші люди, ваші колективи й інші колеги, — привітав Олег Лєднік.

Також вручив грамоти, подяки, нагороди та букети квітів від Кременчуцької РВА, Полтавської обласної військової адміністрації та Міноборони.

Грамоти від міністерства оборони отримали: Агаєв Тофік, Александрова Олена, Голець Наталія, Жиляєва Марина, Кисла Зінаїда, Коба Павло, Новак Олена, Попкова Ірина, Череднік Вікторія, Коба Аліна, Череднік Юрій, Шляпіна Марина.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підписав Почесні грамоти: Костянтину Рубану, Віталію Смірнову, Артему Марченку.

Подяки Кременчуцької районної військової адміністрації отримали: Радченко Сергій, Петкевіч Дмитро, Петкевіч Тетяна, Леонова Світлана, Чорна Ганна, Павлишина Оксана, Ліпко Катерина, Лазоренко Карина, Бибик Віра, Клиженко Наталія, Клунко Валентина, Михальчевський Микола, Олізаренко Любов, Слуцкіна Лариса, Смутко Раїса, Стороженко Ганна, Чорнобай Олена, Ященко Тетяна, Лещинський Семен.

А також, Іван Качала та Віталій Седлецький отримали відзнаку волонтерів.

— Кожен з вас вносить свою лепту в Перемогу. Ви ж знаєте, що з крапель складається океан, то ж робота кожного дає загальний результат. Дякуємо вам за гуманність, невтомну щоденну роботу й людяність. Бажаю міцного здоров'я, перемоги й миру! — з такими словами закінчив нагородження волонтерів Олег Лєднік.