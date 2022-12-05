У Кременчуці за 10 днів визволили з ліфтів 323 людини

З 23 листопада до 4 грудня з ліфтів визволили 377 кременчужан і гостей міста. Про це повідомили у Спеціалізованому ремонтно-будівельному управлінні «Кременчукліфт».
Так, у дні блекауту 23-24 листопада механіки виїздили на виклики 37 разів у середу та 17 разів у четвер.
Кількість застряглих громадян у кременчуцьких ліфтах останні 10 днів:
За його словами кількість застряглих у ліфтах під час неаварійних відключень дивує, адже графіки погодинних відключень постійно доводяться до громадян через ЗМІ та соцмережі, а значить можна хоча б приблизно вирахувати, коли користуватися ліфтами не варто.
Телефони аварійної служби «Кременчукліфту», яка працює цілодобово:
Раніше ми писали, що з 10 до 31 жовтня кременчужани 352 рази застрягали у ліфтах під час повітряної тривоги.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер