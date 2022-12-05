журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Кременчук

У Кременчуці за 10 днів визволили з ліфтів 323 людини

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 62

 

А за два дні блекауту механіки виїздили на виклики 54 особи

З 23 листопада до 4 грудня з ліфтів визволили 377 кременчужан і гостей міста. Про це повідомили у Спеціалізованому ремонтно-будівельному управлінні «Кременчукліфт».

Так, у дні блекауту 23-24 листопада механіки виїздили на виклики 37 разів у середу та 17 разів у четвер.

Кількість застряглих громадян у кременчуцьких ліфтах останні 10 днів:

  • 25 листопада - 27;
  • 26 листопада - 24;
  • 27 листопада - 28;
  • 28 листопада - 26;
  • 29 листопада - 40;
  • 30 листопада - 33;
  • 1 грудня - 29;
  • 2 грудня - 32;
  • 3 грудня - 49;
  • 4 грудня - 35.
— Нагадую, що користуватися ліфтами під час повітряної тривоги — категорично заборонено! Цим ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, але й механіків, які під час прольотів чи прильотів вимушені їхати на виклики, працювати у будинках і ліфтах замість того, щоб бути в укритті, — наголосив Олег Скрипець, технічний директор СРБУ «Кременчукліфт».

За його словами кількість застряглих у ліфтах під час неаварійних відключень дивує, адже графіки погодинних відключень постійно доводяться до громадян через ЗМІ та соцмережі, а значить можна хоча б приблизно вирахувати, коли користуватися ліфтами не варто.

Телефони аварійної служби «Кременчукліфту», яка працює цілодобово:

  • 0536 700 170
  • 0536 731 313
  • 089 250 0841
  • 097 072 1159
— Якщо людина застрягла у ліфті та не можете додзвонитися до диспетчера, вона може зателефонувати на лінію «102» — поліціянти передадуть інформацію до нашого управління, — розповіли у диспетчерській службі СРБУ «Кременчукліфт».

Раніше ми писали, що з 10 до 31 жовтня кременчужани 352 рази застрягали у ліфтах під час повітряної тривоги.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: depositphotos.com
Теги: ліфт застряглі відключення електроенергії повітряна тривога Кременчукліфт статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 47 від 24 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

Всі pdf

Вверх