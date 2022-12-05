У Кременчуці за 10 днів визволили з ліфтів 323 людини

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З 23 листопада до 4 грудня з ліфтів визволили 377 кременчужан і гостей міста. Про це повідомили у Спеціалізованому ремонтно-будівельному управлінні «Кременчукліфт».

Так, у дні блекауту 23-24 листопада механіки виїздили на виклики 37 разів у середу та 17 разів у четвер.

Кількість застряглих громадян у кременчуцьких ліфтах останні 10 днів:

25 листопада - 27;

26 листопада - 24;

27 листопада - 28;

28 листопада - 26;

29 листопада - 40;

30 листопада - 33;

1 грудня - 29;

2 грудня - 32;

3 грудня - 49;

4 грудня - 35.

— Нагадую, що користуватися ліфтами під час повітряної тривоги — категорично заборонено! Цим ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, але й механіків, які під час прольотів чи прильотів вимушені їхати на виклики, працювати у будинках і ліфтах замість того, щоб бути в укритті, — наголосив Олег Скрипець, технічний директор СРБУ «Кременчукліфт».

За його словами кількість застряглих у ліфтах під час неаварійних відключень дивує, адже графіки погодинних відключень постійно доводяться до громадян через ЗМІ та соцмережі, а значить можна хоча б приблизно вирахувати, коли користуватися ліфтами не варто.

Телефони аварійної служби «Кременчукліфту», яка працює цілодобово:

0536 700 170

0536 731 313

089 250 0841

097 072 1159

— Якщо людина застрягла у ліфті та не можете додзвонитися до диспетчера, вона може зателефонувати на лінію «102» — поліціянти передадуть інформацію до нашого управління, — розповіли у диспетчерській службі СРБУ «Кременчукліфт».

Раніше ми писали, що з 10 до 31 жовтня кременчужани 352 рази застрягали у ліфтах під час повітряної тривоги.