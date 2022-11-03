352 раз застрягали кременчужани у ліфтах під час повітряної тривоги

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 204

З 10 до 31 жовтня працівниками «Кременчукліфту», під час повітряної тривоги, звільнили людей з кабін 352 ліфтів. Про це повідомляє пресслужба адміністрації «Кременчукліфту».

Найбільше намагалися проїхатися під час тривоги та застрягали на Молодіжному.

Де звільняли людей з полону ліфта:

149 раз на Молодіжному

63 рази по вул.Київській

56 - центр міста

30 - Раківка

24 - по пров. Героїв Маріуполя (раніше Героїв Бреста)

17 - Занасип

8 - Крюків

5 - квартал 278

Нагадуємо телефони аварійної служби «Кременчукліфту», яка працює цілодобово: 0536-700170, 0536-731313, 0892500841, 0970721159.

Під час повітряної тривоги працівники «Кременчукліфту» мають знаходитися в укриттях, а не виїздити на виклики й ще раз просять не користуватися ліфтами до відбою тривоги.

Варто зауважити, що військові та профільні служби не раз попереджали мешканців, що під час сигналу повітряної тривоги у багатоповерхових будинках заборонено користуватися ліфтом.