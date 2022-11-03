352 раз застрягали кременчужани у ліфтах під час повітряної тривоги

З 10 до 31 жовтня працівниками «Кременчукліфту», під час повітряної тривоги, звільнили людей з кабін 352 ліфтів. Про це повідомляє пресслужба адміністрації «Кременчукліфту».
Найбільше намагалися проїхатися під час тривоги та застрягали на Молодіжному.
Де звільняли людей з полону ліфта:
Нагадуємо телефони аварійної служби «Кременчукліфту», яка працює цілодобово: 0536-700170, 0536-731313, 0892500841, 0970721159.
Під час повітряної тривоги працівники «Кременчукліфту» мають знаходитися в укриттях, а не виїздити на виклики й ще раз просять не користуватися ліфтами до відбою тривоги.
Варто зауважити, що військові та профільні служби не раз попереджали мешканців, що під час сигналу повітряної тривоги у багатоповерхових будинках заборонено користуватися ліфтом.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер