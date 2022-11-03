Сьогодні в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ

З професійним святом українських воїнів привітали Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ.
У Кременчуці дислокується 107-ма реактивна артилерійська бригада, військовослужбовці якої з 2014-го року по сьогоднішній день захищають Україну від російських загарбників. До розформування у 2004 році в Кременчуці дислокувався 803-й інженерний полк (який був сформований 2001 році на базі скороченої 209 інженерно-саперної бригади).
Отже, у нашому місті проживає багато артилеристів та ветеранів ракетних військ, артилерії та інженерних військ, яких варто привітати з їх професійним святом.
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний привітав воїнів ракетних військ та артилерії із професійним святом та подякував їм за службу.
Про це він написав у фейсбук.
- Наші артилеристи сьогодні кращі у світі. Вони опанували більшість сучасних артилерійських систем, що перебувають на озброєнні у провідних країнах, і майстерно їх застосовують. Такого бойового досвіду не має ніхто.
Попри вогневу перевагу противника, ми даємо йому гідну відсіч. Їхній кількості ми протиставляємо нашу якість.
Дякую воїнам ракетних військ і артилерії за службу! Ви бережете кров піхоти! Зупиняєте ворожий наступ і створюєте умови для просування наших військ уперед. Самовіддано наближаєте нашу Перемогу.
Вітаю із професійним святом і бажаю всім вам повернутися до своїх рідних живими й неушкодженими!
Разом із вами вклоняюся памʼяті полеглих побратимів, – написав Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.
Українських артилеристів назвав одними з кращих у світі та привітав Президент України Володимир Зеленський.
- Шановні воїни-артилеристи! Дорогі ветерани!
Вітаю вас із професійним святом – Днем ракетних військ і артилерії. Завдяки високому рівню підготовки та майстерності українські артилеристи без перебільшення визнані одними з кращих у світі.
Отримавши у війні з російськими окупантами значний бойовий досвід та опанувавши в короткі терміни новітні ракетні і артилерійські системи, ви здійснили якісний перехід від практики минулого – витрачання величезних обсягів боєприпасів – до високоточного ураження ключових об’єктів противника.
Ваш влучний артилерійський вогонь та ракетні удари ефективно і безповоротно руйнують бойовий потенціал ворожих угруповань та стають рятівними для наших воїнів як в обороні, так і в наступі.
Від імені Українського народу висловлюю подяку всьому особовому складу за героїчне виконання військового обов’язку, мужність та рішучість, які ви демонструєте у боях з окупантами.
Схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг.
Зичу усім українським воїнам-артилеристам міцного здоров’я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з окупантами.
Слава воїнам-артилеристам! Слава Україні! - написав Володимир Зеленський.
Він також привітав воїнів інженерних військ.
- Шановні воїни інженерних військ! Дорогі ветерани!
Вітаю вас із професійним святом — Днем інженерних військ.
Щоденно виконуючи широкий спектр завдань у найскладніших умовах бойової обстановки, ви гідно підтримуєте і убезпечуєте наші війська та створюєте нищівні перешкоди для противника.
Вже з перших днів широкомасштабної російської агресії, постійно діючи на межі ризику, українські військові сапери створили потужні інженерні загородження на шляхах висування ворожих військ, здійснили мінування важливих комунікацій і мостів на загрозливих напрямках, провели фортифікаційне обладнання бойових позицій для українського війська, знешкодили тисячі вибухонебезпечних предметів, сприяючи розгрому ворога та зриву його загарбницьких планів.
Від імені Українського народу щиро дякую усім вам за звитягу, мужність і професіоналізм, які ви демонструєте, боронячи рідну землю.
Вшановуючи військовослужбовців інженерних військ, схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг.
Зичу усім вам міцного здоров’я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог над окупантами.
Слава інженерним військам!
Слава Україні! - привітав захисників України Володимир Зеленський.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер