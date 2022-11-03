Сьогодні в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ

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Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ.

У Кременчуці дислокується 107-ма реактивна артилерійська бригада, військовослужбовці якої з 2014-го року по сьогоднішній день захищають Україну від російських загарбників. До розформування у 2004 році в Кременчуці дислокувався 803-й інженерний полк (який був сформований 2001 році на базі скороченої 209 інженерно-саперної бригади).

Отже, у нашому місті проживає багато артилеристів та ветеранів ракетних військ, артилерії та інженерних військ, яких варто привітати з їх професійним святом.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний привітав воїнів ракетних військ та артилерії із професійним святом та подякував їм за службу.

Про це він написав у фейсбук.

- Наші артилеристи сьогодні кращі у світі. Вони опанували більшість сучасних артилерійських систем, що перебувають на озброєнні у провідних країнах, і майстерно їх застосовують. Такого бойового досвіду не має ніхто. Попри вогневу перевагу противника, ми даємо йому гідну відсіч. Їхній кількості ми протиставляємо нашу якість. Дякую воїнам ракетних військ і артилерії за службу! Ви бережете кров піхоти! Зупиняєте ворожий наступ і створюєте умови для просування наших військ уперед. Самовіддано наближаєте нашу Перемогу. Вітаю із професійним святом і бажаю всім вам повернутися до своїх рідних живими й неушкодженими! Разом із вами вклоняюся памʼяті полеглих побратимів, – написав Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

Українських артилеристів назвав одними з кращих у світі та привітав Президент України Володимир Зеленський.

- Шановні воїни-артилеристи! Дорогі ветерани! Вітаю вас із професійним святом – Днем ракетних військ і артилерії. Завдяки високому рівню підготовки та майстерності українські артилеристи без перебільшення визнані одними з кращих у світі. Отримавши у війні з російськими окупантами значний бойовий досвід та опанувавши в короткі терміни новітні ракетні і артилерійські системи, ви здійснили якісний перехід від практики минулого – витрачання величезних обсягів боєприпасів – до високоточного ураження ключових об’єктів противника. Ваш влучний артилерійський вогонь та ракетні удари ефективно і безповоротно руйнують бойовий потенціал ворожих угруповань та стають рятівними для наших воїнів як в обороні, так і в наступі. Від імені Українського народу висловлюю подяку всьому особовому складу за героїчне виконання військового обов’язку, мужність та рішучість, які ви демонструєте у боях з окупантами. Схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг. Зичу усім українським воїнам-артилеристам міцного здоров’я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з окупантами. Слава воїнам-артилеристам! Слава Україні! - написав Володимир Зеленський.

Він також привітав воїнів інженерних військ.