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Сьогодні «Боги війни» святкують День ракетних вiйськ і артилерії

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 412 Коментарів: 3

 З вогнем у серці, із запалом в руках: вітаємо з професійним святом 107-му реактивну артилерійську бригаду, яка базується у Кременчуці 

3-го листопада в Україні відзначається День ракетних військ і артилерії України. 107 реактивна артилерійська бригада, яка базується у Кременчуці, однією з перших захищала державний суверенітет та територіальну цілісність України у зоні проведення АТО/ООС.

«Когда работала кременчугская артиллерия, хотелось танцевать», – командир «Днепра»

Завдяки «Богам війни» вдалося зупинити наступ російських військ на території України.

Все про 107-й кременчуцький реактивний артилерійський полк

 

Також кременчуцькі ракетники активно долучаються до випробувань нової техніки. Так наші військові на Одещині долучилися до випробувань модернізованої ракети «Вільха-М». 

Кременчуцькі ракетники долучилися до випробувань ракетної системи залпового вогню «Вільха-М»
До Перемоги: Захисники України пройшли маршем центральними вулицями Кременчука

Особовий склад 107 бригади продовжує примножувати славні бойові традиції багатьох поколінь захисників України. 
Вітаємо військових з професійним святом. Бажаємо вам міцного здоров’я, наснаги, перемог та успіхів у виконанні почесного обов’язку перед Батьківщиною. 

6
Автор: Альона Душенко
Теги: ракетники військові
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Коментарі: 3

821
evil:
Сьогодні, 12:20

Вітаю наших воїнів із Днем ракетних військ і артилерії України!

Дякую, за то шо даєте можливість проср*тися нашим ворогам у їхні власні панталони!

 

Ішов м0скаль по приліску,
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом засвистіло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого м0скаля.

 

Приспів:
І м0скаля нема,
Немає м0скаля,
Немає ніфіга вопше,

Сама сира земля,
Працює артилерія,
*6ашать пацани
Одним кaцaпом менше,
А вторий наCрав в штани...

 


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Mazepa:
Сьогодні, 12:27

Вітаю захисників України! Бійте рашистку наволоч на далеких підступах!
Слава Україні!


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667
shtai:
Сьогодні, 12:40

Зі святом!!!

 

А вони можуть святковий салют з "Урагана" лупануть по виконкому? (жарт, не заклик до насилля, просто накипіло) :)


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