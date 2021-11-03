Сьогодні «Боги війни» святкують День ракетних вiйськ і артилерії

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 412 Коментарів: 3

З вогнем у серці, із запалом в руках: вітаємо з професійним святом 107-му реактивну артилерійську бригаду, яка базується у Кременчуці

3-го листопада в Україні відзначається День ракетних військ і артилерії України. 107 реактивна артилерійська бригада, яка базується у Кременчуці, однією з перших захищала державний суверенітет та територіальну цілісність України у зоні проведення АТО/ООС.

Завдяки «Богам війни» вдалося зупинити наступ російських військ на території України.

Також кременчуцькі ракетники активно долучаються до випробувань нової техніки. Так наші військові на Одещині долучилися до випробувань модернізованої ракети «Вільха-М».

Особовий склад 107 бригади продовжує примножувати славні бойові традиції багатьох поколінь захисників України.

Вітаємо військових з професійним святом. Бажаємо вам міцного здоров’я, наснаги, перемог та успіхів у виконанні почесного обов’язку перед Батьківщиною.