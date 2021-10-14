До Перемоги: Захисники України проходять маршем центральними вулицями Кременчука

Сьогодні, 14 жовтня, вперше у Кременчуці ветерани та військові російсько-української війни маршем пройшлися центральною вулицею Кременчука. Колона вирушила від палацу культури Кредмаш до площі Перемоги.
На площі Перемоги проходять урочистості, присвячені Дню захисників і захисниць України, після чого розпочнеться концертна програма.
Також проходить виставка військової техніки 107-ї Кременчуцької реактивної артилерійської бригади та Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області. Працюють локації громадських організацій присвячені Дню захисників і захисниць України.
Деталі зі святкування та більше світлин зі свята чекайте незабаром на сайті Телеграфа.