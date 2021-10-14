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Топ новина, Кременчук

До Перемоги: Захисники України проходять маршем центральними вулицями Кременчука

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 530

 На час військового маршу були перекриті центральні вулиці міста

Сьогодні, 14 жовтня, вперше у Кременчуці ветерани та військові російсько-української війни маршем пройшлися центральною вулицею Кременчука. Колона вирушила від палацу культури Кредмаш до площі Перемоги. 

На площі Перемоги проходять урочистості, присвячені Дню захисників і захисниць України, після чого розпочнеться концертна програма.

Також проходить виставка військової техніки 107-ї Кременчуцької реактивної артилерійської бригади та Кременчуцького районного управління  ГУ ДСНС України в Полтавській області. Працюють локації громадських організацій присвячені Дню захисників і захисниць України.

Деталі зі святкування та більше світлин зі свята чекайте незабаром на сайті Телеграфа. 

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: День захисників та захисниць України парад марш військові
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