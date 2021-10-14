До Перемоги: Захисники України проходять маршем центральними вулицями Кременчука

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 530

На час військового маршу були перекриті центральні вулиці міста

Сьогодні, 14 жовтня, вперше у Кременчуці ветерани та військові російсько-української війни маршем пройшлися центральною вулицею Кременчука. Колона вирушила від палацу культури Кредмаш до площі Перемоги.

На площі Перемоги проходять урочистості, присвячені Дню захисників і захисниць України, після чого розпочнеться концертна програма.

Також проходить виставка військової техніки 107-ї Кременчуцької реактивної артилерійської бригади та Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області. Працюють локації громадських організацій присвячені Дню захисників і захисниць України.

Деталі зі святкування та більше світлин зі свята чекайте незабаром на сайті Телеграфа.