Слава Україні! Героям слава!: Військові та волонтери отримали нагороди на площі Перемоги

Вчора, 07:07 Переглядів: 106

Нагороди отримали як хлопці так і дівчата

На площі Перемоги, після військового мару, відбулися урочистості за участі міського голови Віталія Малецького, командира військової частини А-1546 полковника Олександра Келембета та командира Кременчуцького батальйону Національної Гвардії України Олега Довголюка. Вони вручили відзнаки та нагороди українським захисникам. Нагороди отримали як захисники, захисниці та волонтери.

Грамотою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за зразкове виконання службових обов’язків, виконання завдань пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сумління служіння Українському нараду та з нагоди Дня захисників і захисниць України нагородили:

6 ракетників: старшого лейтенанта Андрія Гамана, молодшого сержанта Сергія Єрлцова, старшого солдата Дениса Вишквара, солдатку Ольгу Веселову, солдата Данила Жадовця, солдата Кирила Чайку.

5 нацгвардійців: майора Володимира Фирсу, капітана Олександра Лободу, старшого сержанта Олександра Охотницького, сержанта Олега Кійка, сержантку Лідію Падалку.

А також працівників Служби судової охорони, СБУ, Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та членів первинного осередку «Омельницька сотня» громадського формування «Українське козацтво»: полковника Віталія Єрмоленка, підполковника Олександра Пінчука, старшого сержанта Віталія Крамаренка, командира навчального взводу Віктора Осипюка, Сергія Самойленка, Петра Швидя, Михайла Петрова.

Колектив ГО «Об’єднання ветеранів Збройних Сил, інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників локальних конфліктів і миротворчих сил «Гвардія» (голова Едуард Яцук). Члена Кременчуцької міської організації інвалідів війни, збройних сил Анатолія Яровенка. Пошуковця Вячеслава Івушкіна.

Нагороди отримали військові Юрій Криворотенко, Євген Саленко, Роман Баранник, Костянтин Якимець та Шухрат Шаріпов.

За активну позицію нагороди отримали й волонтери: Яна Пожилова, Юлія Курганська, Валентина Магда, Тетяна Сапко та Дмитро Леванда.