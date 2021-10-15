Стало відомо, що робили рятувальники, поліція та нацгвардія зі школярами гімназії №16

Сьогодні, 07:25 Переглядів: 411

На завершення усі були задоволені

Патрульні спільно з нацгвардійцями та працівниками ДСНС створили повчальні квести для школярів гімназії №16.

Так, до Дня захисників та захисниць України для учнів 9-х класів однієї зі шкіл міста патрульні разом з військовослужбовцями Національної гвардії України та рятувальниками організували квести на тему "обізнаний патріот".

Під час квесту діти пройшли п‘ять локацій, а саме:

світлофорний бум;

веселий регулювальник;

перша домедична допомога;

рятувальник-профі;

залізна людина.

Також були створені три пошукові локації, з якими усі учасники успішно впорались за доволі короткий час.

Захід пройшов у чудовій та цікавій атмосфері, де задоволення отримали не тільки його учасники, а й організатори.