Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Кременчук

Стало відомо, що робили рятувальники, поліція та нацгвардія зі школярами гімназії №16

Сьогодні, 07:25 Переглядів: 411

 

На завершення усі були задоволені

Патрульні спільно з нацгвардійцями та працівниками ДСНС створили повчальні квести для школярів гімназії №16.

Так, до Дня захисників та захисниць України для учнів 9-х класів однієї зі шкіл міста патрульні разом з військовослужбовцями Національної гвардії України та рятувальниками організували квести на тему "обізнаний патріот".

Під час квесту діти пройшли п‘ять локацій, а саме:

  • світлофорний бум;
  • веселий регулювальник;
  • перша домедична допомога;
  • рятувальник-профі;
  • залізна людина.

Також були створені три пошукові локації, з якими усі учасники успішно впорались за доволі короткий час.

Захід пройшов у чудовій та цікавій атмосфері, де задоволення отримали не тільки його учасники, а й організатори.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: школа гімназія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх