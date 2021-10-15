Стало відомо, що робили рятувальники, поліція та нацгвардія зі школярами гімназії №16

Патрульні спільно з нацгвардійцями та працівниками ДСНС створили повчальні квести для школярів гімназії №16.
Так, до Дня захисників та захисниць України для учнів 9-х класів однієї зі шкіл міста патрульні разом з військовослужбовцями Національної гвардії України та рятувальниками організували квести на тему "обізнаний патріот".
Під час квесту діти пройшли п‘ять локацій, а саме:
Також були створені три пошукові локації, з якими усі учасники успішно впорались за доволі короткий час.
Захід пройшов у чудовій та цікавій атмосфері, де задоволення отримали не тільки його учасники, а й організатори.