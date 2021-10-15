Юридичні наслідки неподання одноразової декларації

Встигніть подати документи
Одноразове (спеціальне) декларування, передбачене «Перехідними положеннями» Податкового кодексу України, є добровільним.
Разом з тим, якщо особа, яка має право на декларування не скористується ним (тобто не подасть декларацію), така особа буде вважатися такою, що повідомила контролюючий орган про те, що станом на 31 серпня 2022 року:
Пунктом 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ визначено склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання Декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори
відповідно до податкового законодавства.