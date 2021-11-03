Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Надзвичайні новини

63-річна кременчужанка «інвестувала» 130 тисяч в шахрая

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 643

 

Шукала додатковий заробіток

63-річна кременчужанка «інвестувала» 130 тисяч в шахрая, повідомила пресслужба поліції.

2 листопада о 18.00 звернулась вона звернулась до поліції, і розповіла, що 28 жовтня й зателефонувала невідома особа, та під приводом додатково заробітку в мережі інтернет, заволоділа її 130 000 грн, які вона перерахувала на невстановлений сайт.

Ще один 31-річний шукач додаткового заробітку натрапив на шахрая у Telegram і з 27 жовтня до 1 листопада під приводом інвестиції грошей для миттєвого заробітку перераховував йому на банківські рахунки гроші. Так чоловік втратив 15 600 грн.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх