63-річна кременчужанка «інвестувала» 130 тисяч в шахрая

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63-річна кременчужанка «інвестувала» 130 тисяч в шахрая, повідомила пресслужба поліції.

2 листопада о 18.00 звернулась вона звернулась до поліції, і розповіла, що 28 жовтня й зателефонувала невідома особа, та під приводом додатково заробітку в мережі інтернет, заволоділа її 130 000 грн, які вона перерахувала на невстановлений сайт.

Ще один 31-річний шукач додаткового заробітку натрапив на шахрая у Telegram і з 27 жовтня до 1 листопада під приводом інвестиції грошей для миттєвого заробітку перераховував йому на банківські рахунки гроші. Так чоловік втратив 15 600 грн.