Батьки дошкільнят привели дітей під мерію: протестують проти закриття садочків

Сьогодні, 09:53 Переглядів: 2 081 Коментарів: 6

Батьки обурені тим, що дітей постійно переводять з одного садочка в інший

Зранку 3 листопада перед стінами мерії зібралися батьки дошкільнят, яких обурило закриття дитячих садків. Спочатку людей зібралося небагато, але потроху підходить все більше і більше.





Батьків привело під мерію термінове закриття дитсадків у зв'язку з ремонтними роботами (термомодернізацією), які мали бути завершені ще влітку. Проте тепер вихованців в авральному порядку перевели в інші заклади. Дехто привів із собою дітей, бо їх фактично нікуди подіти.









Сьогодні якраз має відбутися засідання двох депутатських комісій – з питань бюджету та профільної з питань освіти.

9.40. Одна з мам розповіла, що її дітей спочатку перевели з 5 садочка до 25, де вони й залишилися. Але тепер його закрили – і пропонують перейти в 34.

У 25-ому садку, за словами батьків, наразі нічого не робиться: робітники пішли, немає навіть будівельних лісів.

Дмитро Сукач, тато вихованця з дитсадка №25, розповів, що про закриття закладу дізналися в останню хвилину – вчора об 11.00 завідувачка розіслала відео зі зверненням до батьків, а сьогодні кременчужани мали вести своїх дітей в інші дитячі садки. Конкретних строків, коли ремонт завершиться і діти зможуть повернутися у свої групи, названо не було, а отже ситуація затягується на невизначений строк. Це відео пан Сукач надав ТЪ.

Батьки вимагають, щоб до них вийшов міський голова та відповів на питання.

9.54. Протестувальники зайшли у мерію. Повз батьків пробігла голова профільної депутатської комісії з питань освіти Зінаїда Проценко – спілкуватися з людьми вона не захотіла.

10.07. До батьків вийшла віцемерка Ольга Усанова і повідомила, що мер наразі у відрядженні. Двох батьків провели на засідання профільних комісій.

10.17. Ольга Усанова не змогла відповісти на питання щодо строків завершення ремонтних робіт у дитячих садках. Натомість вона пообіцяла зібрати директорів дитсадків, аби ті розповіли, коли ж відкриють дошкільні заклади. На це батьки відповіли, що ніякі роботи в садках не ведуться, опалення відключене.

10.26. Батьки запитали в пані Усанової, що ж буде з працівниками садочків. Питання виявилося риторичним.

10.30. Протестувальникам повідомили, що на даний момент повністю закрито 8 дитячих садків.

- Увесь світ в економічній кризі! - наголосила Ольга Усанова.

Віцемерка додала, що найближчим часом профільна комісія розгляне питання щодо оптимізації дитсадків, аби об'єднати ті, що поруч. Пані Усанова пообіцяла, що обов'язково запитають думку громади з цього приводу.

Також вона повідомила, що о 15.30 відбудеться нарада за участю директорів дитячих садків, а до кінця дня батькам та пресі дадуть відповіді на всі запитання.

10.40. Пані Усанова каже, що директори садків самі прийняли рішення закрити їх, влада не давала такого розпорядження. Вона з'ясовуватиме, чому керівники дошкільних закладів ухвалили таке рішення.

10.42. Батьки обіцяють звернутися не лише до міських, а й до всеукраїнських каналів, аби привернути увагу до ситуації, що склалася.

- Ви дуже гарно розмовляєте, дуже! Але не дали відповіді на жодне питання, - сказали вони Ользі Усановій.

Батьки хочуть зустрітися з мером завтра, коли він повернеться з відрядження.

Наступного разу батьки дошкільнят планують прийти під стіни мерії разом з батьками учнів кременчуцьких шкіл, аби зустрітися з Віталієм Малецьким.