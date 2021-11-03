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Батьки дошкільнят привели дітей під мерію: протестують проти закриття садочків

Сьогодні, 09:53 Переглядів: 2 081 Коментарів: 6

 

Батьки обурені тим, що дітей постійно переводять з одного садочка в інший

Зранку 3 листопада перед стінами мерії зібралися батьки дошкільнят, яких обурило закриття дитячих садків. Спочатку людей зібралося небагато, але потроху підходить все більше і більше.


Батьків привело під мерію термінове закриття дитсадків у зв'язку з ремонтними роботами (термомодернізацією), які мали бути завершені ще влітку. Проте тепер вихованців в авральному порядку перевели в інші заклади. Дехто привів із собою дітей, бо їх фактично нікуди подіти.

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Сьогодні якраз має відбутися засідання двох депутатських комісій – з питань бюджету та профільної з питань освіти.

9.40. Одна з мам розповіла, що її дітей спочатку перевели з 5 садочка до 25, де вони й залишилися. Але тепер його закрили – і пропонують перейти в 34.

У 25-ому садку, за словами батьків, наразі нічого не робиться: робітники пішли, немає навіть будівельних лісів.

Дмитро Сукач, тато вихованця з дитсадка №25, розповів, що про закриття закладу дізналися в останню хвилину – вчора об 11.00 завідувачка розіслала відео зі зверненням до батьків, а сьогодні кременчужани мали вести своїх дітей в інші дитячі садки. Конкретних строків, коли ремонт завершиться і діти зможуть повернутися у свої групи, названо не було, а отже ситуація затягується на невизначений строк. Це відео пан Сукач надав ТЪ.

Батьки вимагають, щоб до них вийшов міський голова та відповів на питання.

 

9.54. Протестувальники зайшли у мерію. Повз батьків пробігла голова профільної депутатської комісії з питань освіти Зінаїда Проценко – спілкуватися з людьми вона не захотіла.

10.07. До батьків вийшла віцемерка Ольга Усанова і повідомила, що мер наразі у відрядженні. Двох батьків провели на засідання профільних комісій.

10.17. Ольга Усанова не змогла відповісти на питання щодо строків завершення ремонтних робіт у дитячих садках. Натомість вона пообіцяла зібрати директорів дитсадків, аби ті розповіли, коли ж відкриють дошкільні заклади. На це батьки відповіли, що ніякі роботи в садках не ведуться, опалення відключене.

 

10.26. Батьки запитали в пані Усанової, що ж буде з працівниками садочків. Питання виявилося риторичним.

10.30. Протестувальникам повідомили, що на даний момент повністю закрито 8 дитячих садків.

- Увесь світ в економічній кризі! - наголосила Ольга Усанова.

Віцемерка додала, що найближчим часом профільна комісія розгляне питання щодо оптимізації дитсадків, аби об'єднати ті, що поруч. Пані Усанова пообіцяла, що обов'язково запитають думку громади з цього приводу.

Заради економії: у мерії Кременчука хочуть об'єднувати дитсадки та планують скорочення позашкілля

Також вона повідомила, що о 15.30 відбудеться нарада за участю директорів дитячих садків, а до кінця дня батькам та пресі дадуть відповіді на всі запитання.

10.40. Пані Усанова каже, що директори садків самі прийняли рішення закрити їх, влада не давала такого розпорядження. Вона з'ясовуватиме, чому керівники дошкільних закладів ухвалили таке рішення.

10.42. Батьки обіцяють звернутися не лише до міських, а й до всеукраїнських каналів, аби привернути увагу до ситуації, що склалася.

- Ви дуже гарно розмовляєте, дуже! Але не дали відповіді на жодне питання, - сказали вони Ользі Усановій.

Батьки хочуть зустрітися з мером завтра, коли він повернеться з відрядження.

Наступного разу батьки дошкільнят планують прийти під стіни мерії разом з батьками учнів кременчуцьких шкіл, аби зустрітися з Віталієм Малецьким.

11
Автор: Татьяна Донченко, Тамара Зінченко, Катерина Турубара
Теги: дитячі садочки закриття протест мітинг
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Коментарі: 6

364
shoni1970:
Сьогодні, 10:34

А за кого голосували ці батьки? А скільки працівників дитячих садків і шкіл були у виборчих комісіях? Га, не чую? Отож вам відповідь на всі ваші питання.


30 2
4
Anna:
Сьогодні, 11:02

"Пані Усанова пообіцяла, що обов'язково запитають думку громади з цього приводу."
 

Очень смешно...

 

"Батьки обіцяють звернутися не лише до міських, а й до всеукраїнських каналів, аби привернути увагу до ситуації, що склалася."

А вот это давно пора. И петицию Президенту написать!!!

 


15 0
364
shoni1970:
Сьогодні, 11:11

Цитата: Anna

"Пані Усанова пообіцяла, що обов'язково запитають думку громади з цього приводу."
 

Очень смешно...

 

"Батьки обіцяють звернутися не лише до міських, а й до всеукраїнських каналів, аби привернути увагу до ситуації, що склалася."

А вот это давно пора. И петицию Президенту написать!!!

 

Ага, а ще в "Спортлото" і в Лігу сексуальних меншин. Місяця два тому така ситуація була з бібліотеками, і що? Вже виставлені приміщення на аукціон, люди звільнені і неякі петиції не працюють. 


16 0
111
M D:
Сьогодні, 11:43

Цитата: shoni1970

А за кого голосували ці батьки? А скільки працівників дитячих садків і шкіл були у виборчих комісіях? Га, не чую? Отож вам відповідь на всі ваші питання.

Це співпадіння) Просто співпадіння. Як ви можете в чомусь звинувачувати народ?) Просто віталік раптово зіпсувався. Був таким гарним пончиком, лавки фарбував, кашею пригощав. А тут таке. Хто б міг подумати. Дайте йому ще один шанс. Просто ковід, ви розумієте? Бабла нема, бо по сраці пішли бізнеси. Ну і ковзанки треба робити, газетку друкувати, про себе, патрона і оточення не забувати. А бюджетники і батьки... Він їм щиро співчуває, звичайно. Десь на Карібах. 

Просто треба трохи потерпіти. Чого ви здіймаєте галас? Не розкачуйте човен, пацюків нудить.

Примітка: це був сарказм, якшо шо. Всі події і персонажі вигадані, будь-яке співпадіння з реальними вважати збігом. 



Цитата: shoni1970

Лігу сексуальних меншин 

Прочитав як "Лігу сексуальних МАШИН". І ви таки знаєте, судячи з усього, сексуальні машини вже застосовуються для населення Кременчука з широким розмахом. Отже, туди писати не треба.


12 1
504
JJAbrams:
Сьогодні, 12:41

Клоун президент и его моно-большинство показали только то, что они умеют управлять страной на уровне вот этих всех чиновников. И вот тут возникает вопрос, или это планка так понизилась или уровень наших чинушей всегда был на уровне клоунов с ТВ


1 0
111
M D:
Сьогодні, 13:00

Цитата: JJAbrams

И вот тут возникает вопрос, или это планка так понизилась или уровень наших чинушей всегда был на уровне клоунов с ТВ

Суспільство загалом деградує. "Чинуша" - це паразит, який використовує своє службове положення для задоволення власних потреб (наприклад, нічого не робити, не нести відповідальності ні за що, але мати пристойне грошове утримання від держави). Крім того, людина, що наділена владою, дуже часто ставить себе над плебсом ("синдром вахтера"). Це загальна проблема нерозвинених країн типу України, Білорусії, Росії та інших постсовкових.

Нам однозначно не треба така прорва чиновників. Але ця кодла самовідтворюється і саморозмножується. Народ дозволяє. 


1 0

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