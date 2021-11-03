Вихователі заявили про «приниження, знецінення та свавілля» з боку мерії Кременчука

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 1 713 Коментарів: 6

Педагоги заявляють і про те, що їх примушують порушувати карантинні вимоги: зводити групи у дитсадках

«ТелеграфЪ» отримав лист від вихователів, які заявляють про приниження з боку адміністрації міста та порушення, на які їх штовхають заради економії. Ми знаємо, що, дійсно, надбавки педагогам знижені до 5% - це неодноразово підтверджувало керівництво міста. Ми неодноразово писали й про відпустки за свій рахунок - і ставили під сумнів, що вони добровільні.

Наразі вихователі підтверджують: відпустки примусові.

Батьки дітей також неодноразово повідомляли вам, що зводять групи в дитсадках. Вихователі заявляють, що це - порушення карантинних вимог.

Вихователі попросили про підтримку. Наша підтримка - це розголос. Батьки мають знати, що заради економії вихователів змушують порушувати закон, порушувати карантинні вимоги. І ми всі не повинні мовчати. Друкуємо лист мовою оригіналу.

Нам також відомо, що цей лист отримали й депутати.