Вихователі заявили про «приниження, знецінення та свавілля» з боку мерії Кременчука

Педагоги заявляють і про те, що їх примушують порушувати карантинні вимоги: зводити групи у дитсадках
«ТелеграфЪ» отримав лист від вихователів, які заявляють про приниження з боку адміністрації міста та порушення, на які їх штовхають заради економії. Ми знаємо, що, дійсно, надбавки педагогам знижені до 5% - це неодноразово підтверджувало керівництво міста. Ми неодноразово писали й про відпустки за свій рахунок - і ставили під сумнів, що вони добровільні.
Наразі вихователі підтверджують: відпустки примусові.
Батьки дітей також неодноразово повідомляли вам, що зводять групи в дитсадках. Вихователі заявляють, що це - порушення карантинних вимог.
Вихователі попросили про підтримку. Наша підтримка - це розголос. Батьки мають знати, що заради економії вихователів змушують порушувати закон, порушувати карантинні вимоги. І ми всі не повинні мовчати. Друкуємо лист мовою оригіналу.
Нам також відомо, що цей лист отримали й депутати.
Шановна редакція!
Ми, працівники закладів дошкільної освіти міста Кременчука, просимо Вашої допомоги у вирішені нашого наболівшого питання щодо приниження, знецінення та свавілля праці вихователя від міської адміністрації міста Кременчука.
Вже несила терпіти та замовчувати ситуації, що відбуваються в кременчуцьких садочках.
З початком навчального року наша влада не перестає «приємно» дивувати педагогів-дошкільників:
- Від початку 2021 року наша влада, без пояснень, знизила надбавку педагогам за престижність з 20% до 5% від заробітної плати;
- Протягом року систематично не своєчасно здійснювалась оплата заробітної плати;
- Не приємний сюрприз чекав нас і на професійне свято День дошкілля, адже замість вітань у вигляді щорічної грошової винагороди, що передбачено ч. 1 ст. 57 Закону про освіту «Держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків» нам педагогам дошкільникам міською владою Кременчука було встановлено винагороду в 5% від посадового окладу – приблизно 300 грн. і це не жарт, це оцінка професійної діяльності всіх працівників-дошкільників міста за рік, це «об’їдки з барського столу», після систематичних премій для себе та «еліти».
Пояснення просте - дефіцит в бюджеті. Чомусь коли є залишки фінансів комісії Кременчуцької ради перерозподіляють бюджетні кошти не на користь освіти, а для святкувань чи озеленення міста.
- Останньою краплею стали незаконні примусові відпустки «за власним бажанням» без збереження заробітної плати задля економії громадського бюджету.
- Під час пандемії педагогічних працівників змушують порушувати карантинні вимоги, а саме зводити групи - та під час пандемії за постановою «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби(COVID-19)», від 25 серпня2021 Р. №8 п.12 (Розробити адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущення об’єднання - змішування груп…) кількість дітей не повинна перевищувати 15 осіб.
- А надалі і закривати їх для «оптимізації» садочків, акцентуючи увагу на низький відсоток відвідування дітьми закладу - хоча в стратегічних цілях державної політики у сфері дошкільної освіти, міністр освіти С. Шкарлет анонсував:
- Розширення мережі закладів дошкільної освіти в територіальних громадах, зокрема, за рахунок державно-приватного партнерства.
- підвищення статусу та соціальних гарантій педагогічним працівників сфери дошкільної освіти;
Ці питання неодноразово висвітлювались у засобах масової інформації міста, але, нажаль, залишилися незмінними, а педагоги - непочутими.
Навіть профспілка міста (що створена в першу чергу для захисту наших прав) не може вплинути на дану ситуацію.
Дуже просимо Вас допомогти у вирішені даних проблем. Сподіваємось на Вашу підтримку та розуміння.
З повагою працівники закладу дошкільної освіти міста Кременчука.