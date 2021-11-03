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Кременчук, Освіта

Вихователі заявили про «приниження, знецінення та свавілля» з боку мерії Кременчука

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 1 713 Коментарів: 6

Педагоги заявляють і про те, що їх примушують порушувати карантинні вимоги: зводити групи у дитсадках
«ТелеграфЪ» отримав лист від вихователів, які заявляють про приниження з боку адміністрації міста та порушення, на які їх штовхають заради економії. Ми знаємо, що, дійсно, надбавки педагогам знижені до 5% - це неодноразово підтверджувало керівництво міста. Ми неодноразово писали й про відпустки за свій рахунок - і ставили під сумнів, що вони добровільні.

Наразі вихователі підтверджують: відпустки примусові. 

Батьки дітей також неодноразово повідомляли вам, що зводять групи в дитсадках. Вихователі заявляють, що це - порушення карантинних вимог.

Вихователі попросили про підтримку. Наша підтримка - це розголос. Батьки мають знати, що заради економії вихователів змушують порушувати закон, порушувати карантинні вимоги. І ми всі не повинні мовчати. Друкуємо лист мовою оригіналу.

Нам також відомо, що цей лист отримали й депутати. 

Шановна  редакція!
     Ми, працівники закладів дошкільної освіти міста Кременчука, просимо Вашої допомоги у вирішені нашого наболівшого питання щодо приниження, знецінення та свавілля праці вихователя від міської адміністрації міста Кременчука.
Вже несила терпіти та замовчувати ситуації, що відбуваються в кременчуцьких садочках.
З початком навчального року наша влада не перестає «приємно» дивувати педагогів-дошкільників:
  • Від початку 2021 року наша влада, без пояснень, знизила надбавку педагогам за престижність з 20% до 5% від заробітної плати;
  • Протягом року систематично не своєчасно здійснювалась оплата заробітної плати;
  • Не приємний сюрприз чекав нас і на професійне свято День дошкілля, адже замість вітань у вигляді щорічної грошової винагороди, що передбачено ч. 1 ст. 57 Закону про освіту «Держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків» нам педагогам дошкільникам міською владою Кременчука було встановлено винагороду в 5% від посадового окладу – приблизно 300 грн. і це не жарт, це оцінка професійної діяльності всіх працівників-дошкільників міста за рік, це «об’їдки з барського столу», після систематичних премій для себе та «еліти».
Пояснення просте - дефіцит в бюджеті. Чомусь коли є залишки фінансів комісії Кременчуцької ради перерозподіляють бюджетні кошти не на користь освіти, а для святкувань чи озеленення міста.
  • Останньою краплею стали незаконні примусові відпустки «за власним бажанням» без збереження заробітної плати задля економії громадського бюджету.
  • Під час пандемії педагогічних працівників змушують порушувати карантинні вимоги, а саме зводити групи - та під час пандемії за постановою «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби(COVID-19)», від 25 серпня2021 Р. №8 п.12 (Розробити адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущення об’єднання - змішування груп…) кількість дітей не повинна перевищувати 15 осіб.
  • А надалі і закривати їх для «оптимізації» садочків, акцентуючи увагу на низький відсоток відвідування дітьми закладу - хоча в стратегічних цілях державної політики у сфері дошкільної освіти, міністр освіти С. Шкарлет анонсував:
  • Розширення мережі закладів дошкільної освіти в територіальних громадах, зокрема, за рахунок  державно-приватного партнерства.
  • підвищення статусу та соціальних гарантій педагогічним працівників сфери дошкільної освіти;
Ці питання неодноразово  висвітлювались у засобах масової інформації міста, але, нажаль, залишилися незмінними, а педагоги  - непочутими.
Навіть профспілка міста (що створена в першу чергу для захисту наших прав) не може вплинути на дану ситуацію.
Дуже просимо Вас допомогти у вирішені даних проблем. Сподіваємось на Вашу підтримку та розуміння.
 
З повагою працівники закладу дошкільної освіти міста Кременчука.
13
Автор: Татьяна Донченко
Теги: лист освіта вихователі дитсадки
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Коментарі: 6

1 326
hunter:
Сьогодні, 10:48

Да ему все равно ,шляпа прикроет,на нужный офшор кинут денежку и твори геноцид дальше.


25 0
364
shoni1970:
Сьогодні, 11:04

А хто привів нинішніх керівників до влади? Хто голосував, хто рахував голоси? Не знаєте? Ну то подивіться у дзеркало, і вискажіть йому свої претензії. 


17 3
111
M D:
Сьогодні, 11:15

Ну коли нарешті до вас, шановні, дійде, що у владу йдуть заради власного збагачення та просування своїх фінансових/бізнесових інтересів. Ви для них корова, яку доять, поки доїться. І усунути від державної кормушки практично неможливо, бо для утримання влади застосовують адмінресурс і великі гроші. І перше (завдяки вам, бюджетники) і друге (за 2 терміна вже примножили) у фіолетових є. 

На будь-які ваші мітинги знайдеться папірець з печаткою, де розписано, як у вас все добре. Чого ви бунтуєте? Наголошую: в політиці і у владі (в Україні) практично немає чесних порядних людей. 

У влади міста повинні бути KPI. Без виконання показників ефективності то все люта дичина. Місто котиться в прірву, а зарплати мера та його команди зростають - нонсенс. І та команда буде зубами триматися за місця до останнього. Нічого ви їм не зробите, вони це розуміють. "Кадило крутится, бабло мутится"(с) Не пощастило вам з мером, бюджетники.

Проте виберіть його ще й на третій термін. Він виправиться і зробить вам зарплатню в 30 тисяч гривень... Тим небагатьом, хто залишиться.


29 0
821
evil:
Сьогодні, 12:12

Цитата: M D
Не пощастило вам з мером, бюджетники.

Ті, хто ігнорував місцеві вибори автоматично віддають свій голос діючій владі. Ваше право так робити. Але потім не жалійтеся на свавілля. 

І ще. Я ще напередодні виборів казав, шо якшо ви таки пришли на виборчу дільницю та голосували проти діючого мера та його ляльковода (відомого місцевого нардепа), то треба давати стусанів всім хто під виглядом екзіт-полів підходив до вас з табличкою "Соціальний пердометер"...

 


8 0
111
M D:
Сьогодні, 12:22

Цитата: evil

Ті, хто ігнорував місцеві вибори автоматично віддають свій голос діючій владі. Ваше право так робити. Але потім не жалійтеся на свавілля. 

Все вірно. Я особисто голосував проти мажора. Не допомогло.

А партійний бюлетень зіпсував, бо до того кодла взагалі маю нестерпну ненависть.

Я за лібертаріанство. Десь є мій пост, що якби мером Кременчука було обрано кота Барбоса, то не змінилося б геть нічого, кром одного: кіт не тяжіє до збагачення, отже, обходився б нам набагато дешевше.


8 0
504
JJAbrams:
Сьогодні, 12:52

Шини ще палити не будемо? Люстрацію Вітальку?


2 0

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