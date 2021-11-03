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На трасі легковик влетів у вантажівку: водій травмувався, а пасажирка загинула

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 767

 

Їх деблокували рятувальники

2 листопада о 22.06 на автодорозі «Київ - Харків - Довжанський» в с. Абазівка сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, сталося зіткнення легкової Skoda Octavia та вантажного Volvo. В результаті ДТП 33-річний водій легковика отримав травми, а 33-річна пасажирка загинула на місці події. Рятувальники їх деблокували з легкового автомобіля.

До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучалися техніка та співробітники аварійно-рятувальної частини та 4-ї державної пожежно-рятувальної частини.

 

Як повідомили у пресслужбі поліці, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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