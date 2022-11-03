На вулиці Великій набережній по дорозі розсипався компост

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Місцеві мешканці скаржилися на сморід від компосту на проїжджій частині

Вчора, 2 листопада, близько 18.00 водій автомобіля КАМАЗ, рухаючись вулицею Великою набережною, не проконтролював надійність кріплення вантажу, в результаті чого компост, який він віз, випав на проїжджу частину. Про це повідомляє патрульна поліція.

На водія КАМАЗу, який свою вину не заперечував, патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 139 (Забруднення дорожнього покриття) КУпАП.



Місцеві мешканці скаржилися на сморід від компосту на дорозі. Наразі забруднення ліквідують працівники комунальних служб.

Поліція попереджає: водії, будьте уважними, стежте за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом авто і не відволікайтеся від керування у дорозі.