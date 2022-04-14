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Правила двох стін і виходів: як кременчужанам врятуватися під час обстрілів

Сьогодні, 22:41 Переглядів: 2

 

У Кременчуці містяни та вимушені переселенці вже понад сотню разів чули сигнал повітряної тривоги й спускалися до укриттів. Останнім часом мешканці віддають перевагу можливості залишатися вдома, особливо у нічний час, знайшовши безпечне місце. «Кременчуцький ТелеграфЪ» спробував розібратися у правилі «двох стін» та чи безпечні підвальні приміщення.

Військовий експерт розповів що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці або у приміщенні.

- Якщо обстріл застав вас на вулиці, то необхідно лягати на землю. Бажано біля огорожі або іншого місця, яке можна використовувати як укриття від уламків. Але необхідно уникати важкої огорожі, щоб не впала і не придавила. Закрийте вуха та відкрийте рот. Добре, якщо це якась яма. Це для захисту від уламків та контузії. Біля машин чи ще чогось, що може вибухнути - не треба лягати, - зауважив фахівець з військовим досвідом.

Також застерігають не чіпати уламки снарядів, нічого не чіпати, що може відноситись до військового. Обов’язково дивитися під ноги, бо там можуть бути уламки чи вибухові пристрої.

- Якщо тривога застала вас у дорозі, коли ви їдете в машині, то потрібно покинути авто, - додав фахівець.

Правило «двох стін»

Якщо ви вирішили залишитися вдома, то від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни. Одна ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій. Навіть якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу нема, а в сховищі немає місця, лишайтеся біля опірних стін - вони витримають.

 

- У квартирі необхідно триматися подалі від вікон, по можливості закрити вікно меблями чи ще чимось, щоб стримати уламки. Сісти в кутку кімнати. Якщо у під'їзді є коридор довгий, то там можна ще. Не бігати, якщо вже почався обстріл. Або повзти, або хоча б сильно пригнутися.

Ввечері закрити вікно шторою, щоб було світломаскування, при тривозі вимкнути світло. Бо ворог може сприйняти світло як маячок. Попіклуйтеся про своїх дітей та домашніх улюбленців, взяв на руки, бо їм також страшно.

Під час сигналу повітряної тривоги у багатоповерхових будинках не можна користуватися ліфтом.

Якщо ви вирішили перечекати у ванній, майте на увазі, що краще, якщо кімната облаштована чугункою ванною та без кахлю, - розповів фахівець.

Також варто звернути увагу, на якому поверсі розташована ваша квартира. Верхні поверхи при обстрілах страждають частіше.

  

Правило «двох виходів»

Якщо вам спокійніше перечекати сигнал тривоги у підвалі будинку, то ви повинні чітко усвідомлювати правило «двох виходів». Ви повинні чітко знати, що з укриття є щонайменше 2 виходи. Тому підвал чи гараж з одним виходом - це пастка. Єдиний вихід може завалити уламками будинку або під час пожежі він може бути заблокованим. Проте сучасні підземні паркінги та підвали у більшості будинків спроєктовані безпечно. Крім кількох виходів вони оснащені датчиками диму та в них передбачені системи пожежогасіння.

- Користуючись укриттям у підвалі будинку - бажано повідомити когось із родичів де ховаєтесь, щоб у разі обвалу будівлі знали де вас шукати. Брати з собою достатню кількість води. Поставити позначки, що ви там ховаєтесь.

Бажано ховатися не в підвалах багатоповерхівки, а в бомбосховищах, або в підвалі малоповерхових будинків. Бо з підвалу багатоповерхівки може бути проблематично вийти з укриття, якщо будинок завалений. Добре, якщо в підвалі будинку є два виходи.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна обстріл укриття
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