Де завтра 15 квітня у Кременчуці не буде світла
Вчора, 23:01
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 15 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Кагамлицька,
- вул. Новокагамликська,
- пров. Ювілейний,
- пров. Інтернаціональний
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Седова,
- вул. Лугова,
- вул. Каховська,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- пров. Нечая,
- пров. Седова,
- пров. Бригадний,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пров. Луговий,
- пр. Червневий
- вул. Східна,
- вул. Ново-Східна
- вул. Сонячна,
- вул. Правобережна,
- вул. Володимира Вернадського,
- 2-й туп. Володимира Вернадського
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана
- вул. Айвазовського,
- вул. Володимира Винниченка,
- вул. Утьосова,
- туп. Айвазовського
- вул. Олексія Древаля,
- вул. Індустріальна,
- вул. Ціолковського,
- пров. Індустріальний
- вул. Нижньовартівська
- Квартал 304,
- вул. Рокосовського,
- вул. Індустріальна,
- вул. Велико-Кохнівська,
- вул. Олеся Древаля,
- вул. Ціолковського,
- вул. Ковальова,
- вул. Нечуй-Левицького,
- вул. Мечнікова,
- вул. Нижньовартівська,
- вул. Марусі Чурай,
- вул. Козацька,
- вул. Рокосовського,
- вул. Джерельна,
- вул. Плєханова,
- вул. Спасопреображенська,
- вул. Солов'їна,
- пров. Делегатський,
- пров. Ровенський,
- пров. Гомельський,
- пров. Рокосовського,
- пров. Прибрежний,
- пров. Великокохнівський,
- пров. Ціолковського,
- пров. Індустріальний,
- пр. Індустріальний,
- туп. Сонячний,
- туп. Шостаковича
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