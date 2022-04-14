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Де завтра 15 квітня у Кременчуці не буде світла

Вчора, 23:01 Переглядів: 928

 

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 15 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Кагамлицька,
  • вул. Новокагамликська,
  • пров. Ювілейний,
  • пров. Інтернаціональний
  • вул. Кооперативна,
  • вул. Проектна,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • вул. Седова,
  • вул. Лугова,
  • вул. Каховська,
  • вул. Гійома Боплана,
  • вул. Цимлянська,
  • пров. Нечая,
  • пров. Седова,
  • пров. Бригадний,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пров. Градизький,
  • пров. Луговий,
  • пр. Червневий
  • вул. Східна,
  • вул. Ново-Східна
  • вул. Сонячна,
  • вул. Правобережна,
  • вул. Володимира Вернадського,
  • 2-й туп. Володимира Вернадського
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Луначарського,
  • вул. Кобзарська,
  • пров. Кутузова,
  • туп. Бажана
  • вул. Айвазовського,
  • вул. Володимира Винниченка,
  • вул. Утьосова,
  • туп. Айвазовського
  • вул. Олексія Древаля,
  • вул. Індустріальна,
  • вул. Ціолковського,
  • пров. Індустріальний
  • вул. Нижньовартівська
  • Квартал 304,
  • вул. Рокосовського,
  • вул. Індустріальна,
  • вул. Велико-Кохнівська,
  • вул. Олеся Древаля,
  • вул. Ціолковського,
  • вул. Ковальова,
  • вул. Нечуй-Левицького,
  • вул. Мечнікова,
  • вул. Нижньовартівська,
  • вул. Марусі Чурай,
  • вул. Козацька,
  • вул. Рокосовського,
  • вул. Джерельна,
  • вул. Плєханова,
  • вул. Спасопреображенська,
  • вул. Солов'їна,
  • пров. Делегатський,
  • пров. Ровенський,
  • пров. Гомельський,
  • пров. Рокосовського,
  • пров. Прибрежний,
  • пров. Великокохнівський,
  • пров. Ціолковського,
  • пров. Індустріальний,
  • пр. Індустріальний,
  • туп. Сонячний,
  • туп. Шостаковича
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Автор: Альона Душенко

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