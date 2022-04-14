Де завтра 15 квітня у Кременчуці не буде світла

Вчора, 23:01 Переглядів: 928

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 15 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Кагамлицька,

вул. Новокагамликська,

пров. Ювілейний,

пров. Інтернаціональний

вул. Кооперативна,

вул. Проектна,

вул. Раїси Кириченко,

вул. Седова,

вул. Лугова,

вул. Каховська,

вул. Гійома Боплана,

вул. Цимлянська,

пров. Нечая,

пров. Седова,

пров. Бригадний,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пров. Градизький,

пров. Луговий,

пр. Червневий

вул. Східна,

вул. Ново-Східна

вул. Сонячна,

вул. Правобережна,

вул. Володимира Вернадського,

2-й туп. Володимира Вернадського

вул. Василя Симоненка,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Луначарського,

вул. Кобзарська,

пров. Кутузова,

туп. Бажана

вул. Айвазовського,

вул. Володимира Винниченка,

вул. Утьосова,

туп. Айвазовського

вул. Олексія Древаля,

вул. Індустріальна,

вул. Ціолковського,

пров. Індустріальний

вул. Нижньовартівська

Квартал 304,

вул. Рокосовського,

вул. Індустріальна,

вул. Велико-Кохнівська,

вул. Олеся Древаля,

вул. Ціолковського,

вул. Ковальова,

вул. Нечуй-Левицького,

вул. Мечнікова,

вул. Нижньовартівська,

вул. Марусі Чурай,

вул. Козацька,

вул. Рокосовського,

вул. Джерельна,

вул. Плєханова,

вул. Спасопреображенська,

вул. Солов'їна,

пров. Делегатський,

пров. Ровенський,

пров. Гомельський,

пров. Рокосовського,

пров. Прибрежний,

пров. Великокохнівський,

пров. Ціолковського,

пров. Індустріальний,

пр. Індустріальний,

туп. Сонячний,

туп. Шостаковича

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