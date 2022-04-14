У Кременчуці відновив роботу сервісний центр МВС

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Сьогодні, 14 квітня, відновив роботу сервісний центр МВС. Серед послуг, які можуть замовити громадяни – реєстрація та перерєстрація транспортних засобів, обмін посвідчення водія після втрати, обмін посвідчення водія, складання практичних та теоретичних іспитів. Зазначається, що відвідувачів приймають у порядку живої черги.

Адреса: Проїзд 40 років ДАІ, 3, телефон: 0535 739 799

Графік роботи: з понеділка по п`ятницю - з 09.00 до 17.00.

У суботу - з 09.00 до 16.00.



