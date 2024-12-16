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Спорт

Вероніка Осипинюк з Горішніх Плавнів здобула срібло на чемпіонаті України з велокросу

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 99 Партнерський проєкт

 Спортсмени ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів вибороли медалі для обласної команди з велокросу на Чемпіонаті України

Спортсменка ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів Вероніка Осипинюк виборола срібну нагороду чемпіонату України з велокросу в командному заліку. У складі збірної Полтавської області наше місто представляли сім вихованців відділення велоспорту ДЮСШ № 1.

Чемпіонат України з велокросу проводився в Черкасах із 26 по 27 жовтня, у ньому взяв участь 231 спортсмен у складі 18 команд з усієї України. Як зазначив тренер-викладач відділення велоспорту ДЮСШ № 1 Сергій Долинський, «команди були представлені найпотужніші, бо на чемпіонаті змагалися найсильніші гонщики України». Горішні Плавні у збірній Полтавської області представляли сім вихованців відділення велоспорту ДЮСШ № 1. Траса чемпіонату України проходила пересіченою місцевістю в лісопарку «Сосновий бір», що ускладнювало завдання, адже спортсменам доводилося долати рівчаки, ділянки з піщаним грунтом.

14-річна учениця школи № 5 Горішніх Плавнів Вероніка Осипинюк виступала разом із кременчуцькими спортсменками.

«Попри те, що Вероніка двічі впала, вона швидко піднялася, продовжила гонку та не зійшла, що найголовніше, бо я не вимагаю від своїх вихованців призових місць, головне — дійти до фінішу, — наголошує Сергій Долинський. — Слабка духом людина не зможе подолати такі перешкоди. Дівчата, які зараз у мене тренуються, вольові, зможуть подолати будь-які перешкоди в житті, вони незламні та впевнено йдуть до своєї мети».

Ще один представник ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів Тимофій Роженцев у перший день здобув п’яте місце разом зі спортсменами з Кременчука. На другий день змагань ці хлопці стали дев’ятими, що, за словами тренера, не є поганим результатом, адже конкуренція на чемпіонаті була напружена.

«Вероніка Осипинюк на цих змаганнях уперше виконала нормативи кандидата у майстри спорту України, таким чином ставши десятим кандидатом у нашому відділенні, тож кандидатів у майстри спорту в нашому відділенні додалося, — зауважив Сергій Долинський. — Ще дев’ять кандидатів виконали ці нормативи в цьому та минулому році, п’ять із них уже мають посвідчення, які ми нещодавно отримали від управління молоді і спорту Полтавської ОВА».

Як зазначив тренер, його вихованка довго йшла до цього — торік вона отримала перший розряд, що стало результатом «сумлінної праці, регулярних тренувань та старань».

«Той, хто працює, рано чи пізно свого досягне», — підсумував Сергій Долинський.
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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: велоспорт Горішні Плавні
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