Вероніка Осипинюк з Горішніх Плавнів здобула срібло на чемпіонаті України з велокросу

Спортсмени ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів вибороли медалі для обласної команди з велокросу на Чемпіонаті України
Спортсменка ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів Вероніка Осипинюк виборола срібну нагороду чемпіонату України з велокросу в командному заліку. У складі збірної Полтавської області наше місто представляли сім вихованців відділення велоспорту ДЮСШ № 1.
Чемпіонат України з велокросу проводився в Черкасах із 26 по 27 жовтня, у ньому взяв участь 231 спортсмен у складі 18 команд з усієї України. Як зазначив тренер-викладач відділення велоспорту ДЮСШ № 1 Сергій Долинський, «команди були представлені найпотужніші, бо на чемпіонаті змагалися найсильніші гонщики України». Горішні Плавні у збірній Полтавської області представляли сім вихованців відділення велоспорту ДЮСШ № 1. Траса чемпіонату України проходила пересіченою місцевістю в лісопарку «Сосновий бір», що ускладнювало завдання, адже спортсменам доводилося долати рівчаки, ділянки з піщаним грунтом.
14-річна учениця школи № 5 Горішніх Плавнів Вероніка Осипинюк виступала разом із кременчуцькими спортсменками.
Ще один представник ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів Тимофій Роженцев у перший день здобув п’яте місце разом зі спортсменами з Кременчука. На другий день змагань ці хлопці стали дев’ятими, що, за словами тренера, не є поганим результатом, адже конкуренція на чемпіонаті була напружена.
Як зазначив тренер, його вихованка довго йшла до цього — торік вона отримала перший розряд, що стало результатом «сумлінної праці, регулярних тренувань та старань».
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