Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 387

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 17 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00

  • Технічне обслуговування та капітальний ремонт,
    • с. Потоки, с. Придніпрянське, с. Мала Кохнівка
    • м. Кременчук,
      • вул. Горліса-Горського, 3-10
      • просп. Полтавський, 277/2-281
    • Приєднання до електромереж,
      • туп. Урожайний, 2
      • вул. Проліскова, 9.

З 8.00 до 17.00

  • Технічне обслуговування,

    • вул. Гайдамацька, 7/2-20/17
    • вул. Кавалерійська, 8А
    • вул. Остапа Вишні, 12
    • пров. Чигиринський, 1-15А
    • туп. Кременецький, 11
    • вул. Олени Пчілки, 2А-23
    • пров. Полтавський, 1086
    • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67
    • вул. Размислова, 33-40
    • вул. Вадима Кришталя, 32-63
    • пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5.

  • Приєднання до електромереж,

    • вул. Вільної України, 3-26
    • туп. Чарлза Дарвіна, 3-17А
    • туп. Кременецький, 3-26
    • пров. Марії Заньковецької, 1
    • пров. Платухіна, 3-23
    • просп. Полтавський, 30/1-48
    • пров. Микити Клєцкова, 28А-47
    • пров. Давида Гурамішвілі, 1-6.

З 8.30 до 14.30

  • Розчищення трас,
    • пров. Герцена, 3-9Б
    • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
    • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
    • вул. Махоркова, 9/1-24А
    • пров. Прорізний, 28/30
    • вул. Енергетиків, 2А-75
    • пров. Новогеоргіївський, 10А
    • пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2
    • пров. Ударний, 2Б-16
    • пров. Фізкультурний, 1А-22
    • вул. Щаслива, 2-40.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
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