Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У вівторок, 17 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
- Технічне обслуговування та капітальний ремонт,
- с. Потоки, с. Придніпрянське, с. Мала Кохнівка
- м. Кременчук,
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- просп. Полтавський, 277/2-281
- Приєднання до електромереж,
- туп. Урожайний, 2
- вул. Проліскова, 9.
З 8.00 до 17.00
З 8.30 до 14.30
- Розчищення трас,
- пров. Герцена, 3-9Б
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Прорізний, 28/30
- вул. Енергетиків, 2А-75
- пров. Новогеоргіївський, 10А
- пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2
- пров. Ударний, 2Б-16
- пров. Фізкультурний, 1А-22
- вул. Щаслива, 2-40.
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