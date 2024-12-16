На Полтавщині батька 7 дітей засудили за вбивство

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 309 Коментарів: 1

На Полтавщині до 8 років за ґратами засудили 43-річного чоловіка, батька 7-х неповнолітніх дітей, який у лютому під час сварки зарізав знайомого. Про це стало відомо із вироку Решетилівського районного суду від 11 грудня.

У матеріалах справи йдеться, що 5 лютого 2024 року обвинувачений перебував вдома у 59-річного знайомого у селі Каленики Решетилівської громади, де вони разом вживали алкоголь. Через деякий час чоловіки посварилися. Власник будинку схопив зі столу ніж та поранив ним знайомого. Після цього обвинувачений у нападника ножа відібрав та вдарив його мінімум 10 разів у тулуб. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

На суді обвинувачений вину у скоєному визнав частково. Він заперечував, що мав умисел убити знайомого, а також не підтвердив кількість завданих ножем ударів. У всьому іншому провину чоловік визнав, а також розкаявся у скоєному. При цьому обвинувачений плутався у показах.

Чоловік розповів, що окрім нього та потерпілого у будинку було ще кілька їхніх знайомих. Загиблий першим схопив зі столу ніж та без причини почав ним розмахувати. Далі обвинувачений спробував відібрати у нападника ніж, вони обоє впали на підлогу. І під час цього, припускає, він міг і завдати знайомому кілька ударів ножем. Чоловік додає, що у нього дуже крутилася голова і він частково не пам’ятає своїх дій. Але наголошує, що не хотів нікого вбивати.

Під час перебігу судових засідань суд допитав кількох свідків, зокрема лікаря, до якого наступного дня звернувся обвинувачений, та односельців обвинуваченого і загиблого.

Суд також встановив, що обвинувачений має 9 дітей, з них 7 — неповнолітні. Також суддя вважає каяття обвинуваченого не щирим, оскільки той свою вину повністю не визнав.

Суд ухвалив визнати чоловіка винним в умисному вбивстві (ст. 115 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 8 років за ґратами. Також обвинувачений має сплатити 2650 грн процесуальних витрат.