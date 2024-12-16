«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий захисник Євгеній Соловей

Завтра, 17 грудня, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Євгенієм Солов'єм. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Загинув військовослужбовець під час виконання бойового завдання по захисту України 10 грудня 2024 року.
Прощання та поховання Євгенія Солов’я відбудеться завтра, 17 грудня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.