«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий захисник Євгеній Соловей

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 257

Завтра, 17 грудня, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Євгенієм Солов'єм. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Загинув військовослужбовець під час виконання бойового завдання по захисту України 10 грудня 2024 року.

Прощання та поховання Євгенія Солов’я відбудеться завтра, 17 грудня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Деївського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.