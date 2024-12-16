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Проєкт, присвячений загиблим воїнам з Кременчуччини, став переможцем престижного конкурсу

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 106

Оприлюднені підсумки журналістського конкурсу імені Василя Симоненка від ГО «Лубни-Медіа». Цього року переможцями стала творча група журналістів, авторів-укладачів семитомного видання «Криниця пам’яті — герої Кременчуччини»

Це проєкт спілки журналістів Кременчуччини Полтавської обласної організації НСЖУ та Творчої спілки письменників Кременчуччини, який у 2024 році вийшов друком у видавництві «NOVABOOK».

«Криниця пам’яті — герої Кременчуччини» — це документально-публіцистичне, історичне видання, яке розповідає про героїв Кременчука, Кременчуцького району, котрі віддали своє безцінне життя за перемогу України в роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Проєкт присвячений воїнам — жителям Кременчука та Кременчуцької ОТГ, котрі загинули під час російської агресії з лютого 2022 року по листопад 2024 року, реалізований у пам’ять про земляків, що віддали життя за свободу і незалежність Батьківщини.

Над проєктом працювала творча група журналістів складається:

Володимир Шевченко, журналіст, науковець, письменник, історик, краєзнавець, очільник Творчої спілки журналістів Кременчуччини Полтавської обласної організації НСЖУ;

Тетяна Булат, журналістка, секретар по роботі з молоддю Творчої спілки журналістів Кременчуччини ПОО НСЖУ;

Оксана Гриниченко, журналістка, редакторка газети «Для дома і сім‘ї», членкиня Творчої спілки журналістів Кременчуччини ПОО НСЖУ.

Вручення дипломів переможцям відбудеться 8 січня 2025 року, у день 90-річчя Василя Симоненка, у його рідній хаті у селі Бієвці Лубенського району.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: книги НСЖУ спідка письменників Кременчуччини Творча спілка журналістів Кременчуччини НСЖУ проєкт конкурс
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