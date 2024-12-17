У Горішніх Плавнях визначили володаря Ferrum Cup з плавання

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 71 Партнерський проєкт

Відкритий турнір на Кубок Ferrum проходив в листопаді і змагання проводилися серед юнаків та дівчат 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015 років народження та молодших. Про це повідомили в ДЮСШ № 1. Крім учасників із Горішніх Плавнів, зазначили у спортивній школі, до змагань долучилися близько 400 спортсменів із Харкова, Черкас, Кривого Рогу, Сум, Кременчука, Полтави, Ромнів, Кам’янського. Серед них — 80 представників нашого міста. У попередньому турнірі, який пройшов у квітні цього року, загалом узяли участь близько 500 спортсменів.

Організаторами змагань виступили ДЮСШ № 1, відділ культури, спорту та туризму, відділення НОК України в Горішніх Плавнях. Головний спонсор — громадська організація Ferrum. Перед початком змагань учасники вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих воїнів-захисників та цивільного населення. На відкритті учасників привітала начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська, головна спеціалістка сектору фізкультури і спорту цього ж відділу Оксана Ліщенко. Серед почесних гостей змагань був виконавчий директор відділення НОК України в Горішніх Плавнях Микола Шишліков, представники громадської організації Ferrum Іван Тимощук та Світлана Черня.

Вдалих стартів побажав перший віцепрезидент Федерації плавання України, голова відокремленого підрозділу Федерації плавання в Полтавській області, директор полтавської ДЮСШ № 3 з плавання, суддя міжнародної категорії Віктор Міць.

Директор ДЮСШ № 1 Віктор Чирочка оголосив про вручення премій вихованцям відділення плавання, які досягли високих результатів. На цих змаганнях були відзначені призери чемпіонатів області Матвій Ткаченко та Анастасія Березовська. Як зазначила головна суддя турніру Ганна Савельєва, «рівень цих змагань був не гірший, ніж раніше». «До нас навіть уперше приїхали плавці з Ромнів, яким дуже сподобалося місто та умови, створені для спортсменів», — наголосила вона. Упродовж трьох днів учасники змагалися на дистанціях від 50 до 400 м різними стилями плавання. У програмі змагань були запливи батерфляєм, брасом, комплексним плаванням, вільним стилем та на спині. Також діти випробували сили в естафетному плаванні. Дві команди — загалом 60 спортсменів представляли Ромни Сумської області. Тренер спортклубу «Рятувальник» із цього міста Андрій Беззуб зауважив, що діти вже чекають наступного запрошення.

«Наші вихованці посіли багато призових місць, майже половина з них виконали спортивні розряди, — зазначив він. — Та на першому ж тренуванні після повернення додому діти оголосили, що хочуть знову побувати в Горішніх Плавнях».

Також гостям «дуже сподобалася система, завдяки якій в інтернеті можна було відслідкувати результати: призові місця та місце, яке спортсмен посів у рейтингу змагань».

«Це було важливо для тих вболівальників і батьків, які не змогли приїхати в Горішні Плавні та вболівали онлайн, бо на такому рівні змагання проводяться тільки в найбільш розвинених містах», — наголосив Андрій Беззуб.

Переможці та призери змагань отримали кубки, спортивний інвентар та пов’язану з плаванням атрибутику від громадської організації Ferrum та міського відділення НОК України.