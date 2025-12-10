У Кременчуці в гуртожитку побили 58 річного чоловіка — поліція встановлює обставини події

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 201

В одному з гуртожитків Кременчука на вулиці Університетській протягом двох днів знаходився 58-річний місцевий мешканець з тяжкими травмами. Про його стан Кременчуцьке райуправління поліції 8 грудня повідомила бригада екстреної медичної допомоги, що прибула на виклик. Про це розповіла пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Отримавши інформацію від медиків, до гуртожитку прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що постраждалий отримав тілесні ушкодження ще 6 грудня, але за медичною допомогою не звертався. А 8 грудня чоловіка госпіталізували. Медики оцінюють його стан як тяжкий.

У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили, що потерпілому завдав тяжких тілесних ушкоджень 21-річний місцевий житель.

— За цим фактом слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причетному до злочину чоловікові вже повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, — повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Частина 1 статті 121 ККУ передбачає покарання — від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині судили чоловіка, який побив свого знайомого і заховав тіло у сараї.