В одному з гуртожитків Кременчука на вулиці Університетській протягом двох днів знаходився 58-річний місцевий мешканець з тяжкими травмами. Про його стан Кременчуцьке райуправління поліції 8 грудня повідомила бригада екстреної медичної допомоги, що прибула на виклик. Про це розповіла пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Отримавши інформацію від медиків, до гуртожитку прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що постраждалий отримав тілесні ушкодження ще 6 грудня, але за медичною допомогою не звертався. А 8 грудня чоловіка госпіталізували. Медики оцінюють його стан як тяжкий.
У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили, що потерпілому завдав тяжких тілесних ушкоджень 21-річний місцевий житель.
Частина 1 статті 121 ККУ передбачає покарання — від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Полтавщині судили чоловіка, який побив свого знайомого і заховав тіло у сараї.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.