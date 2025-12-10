ГО "Захист держави"
Молодь, яка не шукає «легких шляхів»: у Полтаві відбулася розмова про майбутнє без корупції
Олена Шуляк
Українські школярі можуть розраховувати на гарячі обіди й наступного року – нардеп Олена Шуляк
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці в гуртожитку побили 58 річного чоловіка — поліція встановлює обставини події

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 201

 

Чоловіка госпіталізували, медики оцінюють його стан як тяжкий

В одному з гуртожитків Кременчука на вулиці Університетській протягом двох днів знаходився 58-річний місцевий мешканець з тяжкими травмами. Про його стан Кременчуцьке райуправління поліції 8 грудня повідомила бригада екстреної медичної допомоги, що прибула на виклик. Про це розповіла пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Отримавши інформацію від медиків, до гуртожитку прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що постраждалий отримав тілесні ушкодження ще 6 грудня, але за медичною допомогою не звертався. А 8 грудня чоловіка госпіталізували. Медики оцінюють його стан як тяжкий.

У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили, що потерпілому завдав тяжких тілесних ушкоджень 21-річний місцевий житель.

— За цим фактом слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причетному до злочину чоловікові вже повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, — повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Частина 1 статті 121 ККУ передбачає покарання — від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Полтавщині судили чоловіка, який побив свого знайомого і заховав тіло у сараї.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини побив гуртожиток Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх