«Загинула людина, захищаючи країну». У Кременчуці попрощались з військовим Андрієм Марчуком

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 238

10 грудня у Кременчуці попрощались з 41-річним військовослужбовцем Андрієм Марчуком.

За словами офіцера цивільно-військового співробітництва Віталія Іванчикова, чоловік був родом з Кременчука, навчався у гімназії № 26.

Сусід Андрія Анатолій каже, що знав чоловіка 3 роки. Він живе по сусідству з матір’ю загиблого у селі. Розповідає, що Андрій відслужив приблизно 9 місяців.

— Це була дуже добра, любляча людина. Дуже кохав свою матір. На війні він пробув дев’ять місяців. Останній раз він приїжджав у серпні. Це була коротка відпустка два чи три дні. Це він приїжджав до матері у село. Ну, а потім поїхав знову на війну. Балакали про життя, про тварин. Дуже любив тварин. Там у матері в нього і собаки, і коти. Він от то з ними був, вони забігали в хату, і він з ними багато часу проводив. Теж кохав тварин. І так добра людина була, — розповідає Анатолій.

Ще одні сусіди мами Андрія Володимир і Лариса пам’ятають його як «гарного хлопця».

— Загинула людина, захищаючи країну. Допомагав, в будинку допомагав, спілкувався з людьми, — розповідає Володимир.