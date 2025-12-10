«Загинула людина, захищаючи країну». У Кременчуці попрощались з військовим Андрієм Марчуком

10 грудня у Кременчуці попрощались з 41-річним військовослужбовцем Андрієм Марчуком.
За словами офіцера цивільно-військового співробітництва Віталія Іванчикова, чоловік був родом з Кременчука, навчався у гімназії № 26.
Сусід Андрія Анатолій каже, що знав чоловіка 3 роки. Він живе по сусідству з матір’ю загиблого у селі. Розповідає, що Андрій відслужив приблизно 9 місяців.
Ще одні сусіди мами Андрія Володимир і Лариса пам’ятають його як «гарного хлопця».
Андрій загинув під час оборони України 24 листопада цьогоріч у Сумській області. У воїна залишилась мати. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі похвали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
