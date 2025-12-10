Туман накриє Полтавщину: видимість впаде до 200 метрів

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 161

У другій половині дня 10 грудня, вночі та вранці 11 грудня на території Полтавської області очікується туман із видимістю 200–500 метрів. Про це попередили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Йдеться про I рівень небезпечності (жовтий).

Як раніше писали у патрульній поліції Полтавщини, водіям необхідно вмикати ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі й відмовитися від ризикованих маневрів.

У разі потреби варто зменшити швидкість і тримати дистанцію, не наближаючись до авто попереду. Під час зупинки потрібно вмикати аварійну сигналізацію.

Пішоходів просять позначати себе на дорозі світловідбивними елементами та переходити дорогу лише після того, як упевняться в безпечності руху.