Очільник Кременчуцької РВА Олег Лєднік привітав працівників радіо, телебачення та зв'язку

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Сьогодні, 16 листопада, в Україні відзначають День працівники радіо, телебачення та зв’язку.

З нагоди професійного свята начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу привітав усіх медійників, які працюють на телебаченні та радіо. Він вручив листи подяки працівникам телекомпанії «Візит», а головному редактору телеканалу Анні Плаксій подарував букет квітів.

— Хочу особисто та від імені всього нашого колективу привітати працівників телерадіокомпанії «Візит» з їхнім професійним святом. А в їхньому обличчі вітаю всіх телевізійних працівників, які з першого дня війни доносять до людей правдиву, оперативну та об'єктивну інформацію. Згадаймо, як все розпочалося. З 24 лютого, коли почалася війна… ви щодня доносили правдиву, оперативну інформацію до всіх наших жителів. Ми разом тримали в курсі справ усіх. З цього приводу багато було різних думок. Але завдяки вашій роботі, завдяки всьому вашому колективу, наші люди завжди отримували інформацію про те, що коїться, як в регіоні, так і в країні, — заявив Олег Лєднік.

Він додав, що за останній час, особливо після повномасштабного вторгнення, в Україні з’явилося багато телеграм-каналів, які здобули величезну популярність. Проте, секрет їхнього успіху — це анонімність та відсутність відповідальності за ту інформацію, яку вони розповсюджують.

— А журналісти, які виконують свою роботу в рамках наших законів, в рамках журналістської професійної етики, завжди несуть відповідальність за ту інформацію, ті слова, які доносять людям. Тож хочу побажати усім журналістам, щоб інформація, яку ви доносите до людей, була правдива та оперативна. Дякую вам за роботу! — зауважив Олег Лєднік.

До цих привітань приєднався й очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

— Радійники та телевізійники інформують 24/7 про події в країні та дбають про інформаційну безпеку. Вони ціною власного життя і здоров’я доносять правду про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, про злочини окупантів. Про нашу боротьбу за свободу і мирне майбутнє. Нагадують нашим людям на тимчасово окупованих територіях, що вони не самі й про них не забули. Про те, що наші захисники й захисниці відчайдушно борються за цих людей, звільняють українські землі від «руського міра». І правда неодмінно переможе. У день вашого професійного свята дякуємо кожному і кожній за сумлінність, відповідальність і мужність щодня працювати на благо суспільства , — написав Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» приєднується до привітань та бажає колегам творчих успіхів та наснаги!