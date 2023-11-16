Очільник Кременчуцької РВА Олег Лєднік привітав працівників радіо, телебачення та зв'язку

Сьогодні, 16 листопада, в Україні відзначають День працівники радіо, телебачення та зв’язку.
З нагоди професійного свята начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу привітав усіх медійників, які працюють на телебаченні та радіо. Він вручив листи подяки працівникам телекомпанії «Візит», а головному редактору телеканалу Анні Плаксій подарував букет квітів.
— Хочу особисто та від імені всього нашого колективу привітати працівників телерадіокомпанії «Візит» з їхнім професійним святом. А в їхньому обличчі вітаю всіх телевізійних працівників, які з першого дня війни доносять до людей правдиву, оперативну та об'єктивну інформацію.
Згадаймо, як все розпочалося. З 24 лютого, коли почалася війна… ви щодня доносили правдиву, оперативну інформацію до всіх наших жителів. Ми разом тримали в курсі справ усіх. З цього приводу багато було різних думок. Але завдяки вашій роботі, завдяки всьому вашому колективу, наші люди завжди отримували інформацію про те, що коїться, як в регіоні, так і в країні, — заявив Олег Лєднік.
Він додав, що за останній час, особливо після повномасштабного вторгнення, в Україні з’явилося багато телеграм-каналів, які здобули величезну популярність. Проте, секрет їхнього успіху — це анонімність та відсутність відповідальності за ту інформацію, яку вони розповсюджують.
До цих привітань приєднався й очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» приєднується до привітань та бажає колегам творчих успіхів та наснаги!
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