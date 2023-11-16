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Чи порушуватиме робота ковзанки у Кременчуці заборону на масові заходи: відповідь влади

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 141

 

На ковзанці не влаштовуватимуть масових заходів

Цьогоріч у Кременчуці встановлять ковзанку. Льодова арена не суперечить рішенню штабу оборони Кременчуцького району щодо заборони проводити масові заходи. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 16 листопада.

— Ніякого масового заходу встановлення катка не передбачає. Тобто там не буде розіграшу, відкриттів, призів і всього іншого. Йде людина вулицею, захотіла — взяла ковзани й покаталась, — розповів Малецький.

Він додав, що торік ковзанка заробила приблизно 170 тисяч гривень. Гроші спрямували до міського бюджету.

За словами керівника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка, міська влада має виконувати рішення оборони, а контролювати — прокуратура та поліція. Про це він повідомив на брифінгу 16 листопада.

Що передувало?

Після останнього російського обстрілу по Кременчуку, 22 вересня, штаб оборони Кременчуцького району прийняв рішення заборонити проведення масових заходів на площах Кременчука. За словами керівника КРВА Олега Лєдніка, заборона стосується на розміщення атракціонів, роледромів тощо.



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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко
Теги: ковзанка
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