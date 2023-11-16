Чи порушуватиме робота ковзанки у Кременчуці заборону на масові заходи: відповідь влади

Цьогоріч у Кременчуці встановлять ковзанку. Льодова арена не суперечить рішенню штабу оборони Кременчуцького району щодо заборони проводити масові заходи. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 16 листопада.
Він додав, що торік ковзанка заробила приблизно 170 тисяч гривень. Гроші спрямували до міського бюджету.
За словами керівника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка, міська влада має виконувати рішення оборони, а контролювати — прокуратура та поліція. Про це він повідомив на брифінгу 16 листопада.
Після останнього російського обстрілу по Кременчуку, 22 вересня, штаб оборони Кременчуцького району прийняв рішення заборонити проведення масових заходів на площах Кременчука. За словами керівника КРВА Олега Лєдніка, заборона стосується на розміщення атракціонів, роледромів тощо.
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