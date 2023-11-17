У селі на Полтавщині автівка збила жінку

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16 листопада близько 16.30 у с. Петрівка-Роменська Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала пішохідка. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, на вул. Покровській автомобіль ВАЗ 111730, під керуванням 71-річного водія, здійснив наїзд на 76-річну жінку, внаслідок чого її доставили до Гадяцької лікарні для надання медичної допомоги.

За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, у Полтаві вантажівка наїхала на пішохода

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