«Свято наближається»: кременчуцькі лісівники почали продавати ялинки

Кременчуцькі лісівники почали продавати новорічні ялинки. Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» у лісгоспі (вулиця Шевченка, 41), першу партію сосен привезли ще у п'ятницю, 1 грудня. Але вона не велика, бо поки значного попиту у лісництві не чекають.
Орієнтуються на те, що більшість кременчужан купуватимуть ялинки ближче до Нового Року.
Нагадаємо, з 1 вересня цього року Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар. Тепер українські віряни ПЦУ відзначають усі християнські свята і дні на 13 днів раніше. На грудень припадають важливі для християн події — День святого Миколая, Різдво та Щедрий вечір. Наприклад, вже незабаром в Україні відзначатимуть День святого Миколая 6 грудня замість 19.
Раніше ми писали про ціни на новорічні сосни та гілки у 2023 році:
|Розмір ялинки
|Сосна звичайна
|Сосна кримська
|до 1 м
|96 грн
|168 грн
|від 1,01 до 2 м
|132 грн
|252 грн
|від 2,01 до 3 м
|240 грн
|360 грн
|Більше 3-х м. За кожний 1 м додається
|84 грн
|120 грн
|Комплекти новорічні з 5 гілок (до 1 м)
|60 грн
|Гілки
|до 0,5 м
|18 грн
|від 0,51 до 1 м
|21 грн
|від 1,01 до 2 м
|33 грн
|від 2,01 до 2,5 м
|39 грн
|від 2,51 до 3 м
|45 грн
|від 3,01 до 3,5 м
|57 грн
|від 3,5 до 4 м
|66 грн
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.