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«Свято наближається»: кременчуцькі лісівники почали продавати ялинки

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 87

 

Поки великого попиту на новорічні дерева немає

Кременчуцькі лісівники почали продавати новорічні ялинки. Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» у лісгоспі (вулиця Шевченка, 41), першу партію сосен привезли ще у п'ятницю, 1 грудня. Але вона не велика, бо поки значного попиту у лісництві не чекають. 

Орієнтуються на те, що більшість кременчужан купуватимуть ялинки ближче до Нового Року.

Працює лісгосп з 8.00 до 16.00.
Працює лісгосп з 8.00 до 16.00.


Фото: Артем Коваленко

Нагадаємо, з 1 вересня цього року Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар. Тепер українські віряни ПЦУ відзначають усі християнські свята і дні на 13 днів раніше. На грудень припадають важливі для християн події — День святого Миколая, Різдво та Щедрий вечір. Наприклад, вже незабаром в Україні відзначатимуть День святого Миколая 6 грудня замість 19.

Раніше ми писали про ціни на новорічні сосни та гілки у 2023 році:

Розмір ялинки Сосна звичайна Сосна кримська
до 1 м 96 грн 168 грн
від 1,01 до 2 м 132 грн 252 грн
від 2,01 до 3 м 240 грн 360 грн
Більше 3-х м. За кожний 1 м додається 84 грн 120 грн
Комплекти новорічні з 5 гілок (до 1 м) 60 грн
Гілки
до 0,5 м 18 грн
від 0,51 до 1 м 21 грн
від 1,01 до 2 м 33 грн
від 2,01 до 2,5 м 39 грн
від 2,51 до 3 м 45 грн
від 3,01 до 3,5 м 57 грн
від 3,5 до 4 м 66 грн

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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: ялинки лісгосп сосни Новий рік Різдво Святий Миколай
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