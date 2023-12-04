«Свято наближається»: кременчуцькі лісівники почали продавати ялинки

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 87

Поки великого попиту на новорічні дерева немає

Кременчуцькі лісівники почали продавати новорічні ялинки. Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» у лісгоспі (вулиця Шевченка, 41), першу партію сосен привезли ще у п'ятницю, 1 грудня. Але вона не велика, бо поки значного попиту у лісництві не чекають.

Орієнтуються на те, що більшість кременчужан купуватимуть ялинки ближче до Нового Року.

Працює лісгосп з 8.00 до 16.00.



