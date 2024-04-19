На дорогах Полтавщини почали латати ями

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 167 Коментарів: 1

На Полтавщині розпочався ремонтно-будівельний сезон 2024 року, повідомляє пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

За ініціативи місцевих громад, таких як Великосорочинська, Миргородська, Машівська, та Комишнянська, вже стартували підготовчі роботи на дорогах.

В найближчі терміни ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» також запланувало розпочати ремонти у Терешківській, Новоселівській, і Чутівській громадах. Ремонтні бригади вже готують узбіччя, системи водовідведення та зони для асфальтування. Заплановані роботи включають фрезерування, обрубування країв ям, та засипання ям щебенем.

ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд» працює над ремонтом дорожнього покриття, використовуючи пневмоструменевий метод з застосуванням сучасних машин.

За інформацією ОВА, до співпраці будуть долучатися й інші територіальні громади.

Нагадаємо, що до Кременчуцької районної військової адміністрації надходять звернення щодо незадовільного стану доріг. Одна з таких автодоріг, де стан покриття не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху, траса державного значення Н-08 «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь» на ділянках, які починаються від Піщаного і до Градизька.