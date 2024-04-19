Заморозки та дощі: якою буде погода у Кременчуці на вихідних

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 146

До кінця цього та на початку наступного тижня циклонічна активність збереже нестійкий характер погоди на території Полтавської області — часом пройдуть дощі, місцями грози, вдень пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

На вихідні холодне повітря з північного заходу наблизить температурний режим на Полтавщині до кліматичної норми, а 20 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту (переважно в західній частині області).

У Кременчуці зранку 20 квітня похолодає до +3-5 градусів, тож одягайтесь тепло. У суботу повітря максимум прогріється до +15 градусів, а у неділю, 21 квітня, – до +17 градусів.

У суботу у місті переважатиме мінлива хмарність, а ввечері піде дощ, який продовжуватиметься протягом усієї неділі. Вдень 21 квітня можлива гроза.