Clarity Hromada: аналітична платформа для пошуку можливостей та оцінки ризиків у тергромадах

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 0 Партнерський проєкт

Новий безкоштовний інструмент від Clarity Project допомагатиме локальним інвесторам, бізнесам, громадянам та органам місцевого самоврядування

Clarity Project запустив новий сервіс — аналітичну платформу Clarity Hromada. Платформа дозволяє відстежувати ключові показники територіальних громад: бюджетні витрати, економічну активність, демографію, відбудову та інше. Сервіс постійно поповнюється інформацією з Єдиного державного порталу відкритих даних та інших офіційних джерел.

Clarity Hromada має на меті зробити доступ до даних про територіальні громади легким та зрозумілим. Інформація відображається у формі зручних дашбордів. Користувачі можуть фільтрувати дані за необхідними показниками, рейтингувати та порівнювати громади між собою, дивитися історію змін показників.

Clarity Hromada стане в пригоді:

мешканцям, громадським активістам та журналістам — для моніторингу використання публічних коштів та виявлення корупційних схем

потенційним інвесторам — для аналізу ринку та конкурентів перед відкриттям нових підприємств

локальним бізнесам — для пошуку нових партнерів

органам місцевого самоврядування — для ухвалення управлінських рішень

Скористатися сервісом можна тут, а також з меню на сайті.

Сервіс Clarity Hromada створено командою аналітичної платформи Clarity Project за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» і за сприяння Міністерства цифрової трансформації України. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.