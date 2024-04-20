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Clarity Hromada: аналітична платформа для пошуку можливостей та оцінки ризиків у тергромадах

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 0 Партнерський проєкт

Новий безкоштовний інструмент від Clarity Project допомагатиме локальним інвесторам, бізнесам, громадянам та органам місцевого самоврядування

Clarity Project запустив новий сервіс — аналітичну платформу Clarity Hromada. Платформа дозволяє відстежувати ключові показники територіальних громад: бюджетні витрати, економічну активність, демографію, відбудову та інше. Сервіс постійно поповнюється інформацією з Єдиного державного порталу відкритих даних та інших офіційних джерел. 

 

Clarity Hromada має на меті зробити доступ до даних про територіальні громади легким та зрозумілим. Інформація відображається у формі зручних дашбордів. Користувачі можуть фільтрувати дані за необхідними показниками, рейтингувати та порівнювати громади між собою, дивитися історію змін показників.

Clarity Hromada стане в пригоді:

  • мешканцям, громадським активістам та журналістам — для моніторингу використання публічних коштів та виявлення корупційних схем
  • потенційним інвесторам — для аналізу ринку та конкурентів перед відкриттям нових підприємств
  • локальним бізнесам — для пошуку нових партнерів
  • органам місцевого самоврядування — для ухвалення управлінських рішень

Скористатися сервісом можна тут, а також з меню на сайті

Сервіс Clarity Hromada створено командою аналітичної платформи Clarity Project за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» і за сприяння Міністерства цифрової трансформації України. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Clarity Project Clarity Hromada ОТГ бюджетні кошти
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ВІДКРИТИЙ ДОСТУП:

Закон «Про доступ до публічної інформації» зобов'язує владу публікувати фінансову звітність, інформацію про закупівлі, про вільні земельні ділянки, оренді комунальних приміщень, про прийняті рішення, проекти. Це дає можливість кременчужанам контролювати владу, використання нею бюджетних коштів – наших з вами грошей, сплачених у вигляді податків.

Всупереч закону, частина інформації залишається закритою або публікується на сайті Кременчуцької міської ради з порушенням термінів. Ми хочемо домогтися, щоб влада неухильно дотримувалася закону. І будемо розповідати про те, що від нас намагаються заховати.

Кампанію «Відкритий доступ» у 2016-2017 роках журналісти реалізовували за підтримки МЗС Чехії у рамках програми Transition, неурядової організації NESEHNUTI і ГО «Європейський клуб».

Координатор проекту в «Кременчуцькому Телеграфі»:
Тетяна Донченко, 066-299-09-53
e-mail: t.donchenko88@gmail.com

Законодавство, що забезпечує відкритий доступ:

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