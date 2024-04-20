На відновлення будинків у Супрунівці з полтавського бюджету хочуть виділити понад 4 млн грн

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 653

Суми, що планують витратити на відновлення, у майбутньому можуть змінюватись

На відновлення пошкоджених будівель внаслідок ракетного удару у Супрунівці з міського бюджету Полтавської громади хочуть витратити 4 млн 700 тис. гривень. Про це стало відомо під час постійної комісії з питань містобудування Полтавської міської ради 19 квітня.

З цих коштів 1 мільйон гривень виділяють на ті роботи, що вже були виконані, ще 600 тисяч гривень на поточний ремонт покрівель, розповів начальника полтавського міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко.

Кошти також спрямують на капітальний ремонт 2 покрівель, «орієнтовна вартість покрівлі по одному з будинків буде коштувати 1,5 млн гривень», і на технічний огляд гуртожитку, що був пошкоджений після удару. На це орієнтовно влада може витратити 100 тисяч гривень. Робитимуть це задля того, щоб визначити чи можливо відбудувати помешкання.

Панасенко додав, що ці цифри — «орієнтовні, вони можуть змінюватись».

Удар по Супрунівці: що відомо

8 квітня російська армія атакувала село Супрунівка, що розташоване у Полтавській громаді. Тоді росіяни поцілили по цивільний інфраструктурі ракетою. Внаслідок атаки є 16 постраждалих та 1 загибла жінка. Серед потерпілих — четверо дітей. Найбільше після ракетного удару зазнало пошкоджень гуртожиток.

Люди, чиї будинки постраждали внаслідок удару, мають отримати базову першу матеріальну допомогу у 10 тисяч гривень по програмі «Турбота».