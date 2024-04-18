Що думають кременчужани про «публічність» і «прозорість» рішень міської влади

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 159

Кременчук вдруге потрапив до рейтингу міст, зі статусом «непрозоре». «Кременчуцький Телеграф» вирішив поцікавитися у мешканців міста, чи вважають вони роботу міської ради достатньо відкритою

Програма «Transparent cities/Прозорі міста» презентувала результати другого дослідження стану прозорості міст під час повномасштабної війни. В рамках дослідження аналізували роботу 70 міст та 10 муніципалітетів, наближених до лінії фронту. Кременчук потрапив до списку з 52 «непрозорих» міст в Україні.

За даними дослідження, «непрозорі» міста обмежували мешканців у доступі до інформації про поточну діяльність органів місцевого самоврядування та їх рішень.

«Кременчуцький Телеграф» вирішив поцікавитися, чи вважають кременчужани міську владу достатньо відкритою та які рішення мерії мають оприлюднювати першочергово.

Нагадаємо, зарплата мера Кременчука зросла до понад 1,1 млн грн: декларація за 2022 рік.

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