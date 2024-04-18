Відбудеться зустріч з лікарем-педіатром — Надією Боровик (афіша)
Сьогодні, 19:01
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Разом обговоримо важливі аспекти, які важливі для розвитку та добробуту наших дітей
20 квітня о 12.00 у Кременчуці відбудеться зустріч з педіатринею Надією Боровик «Основні «кити» здоров’я».
Це буде інтенсив, що складатиметься з навчальної частини й відповіді на питання.
Важливими аспектами будуть:
- Гігієна сну: Дізнаємось, як правильно організувати сон для забезпечення оптимального відновлення сил та енергії.
- Фізичне навантаження: Розкриємо таємниці активного життя та важливість руху для здорового розвитку малюків.
- Ментальне здоров’я: Обговоримо методи підтримки психологічного благополуччя та стресорів у дітей.
- Профілактика інфекцій: Поговоримо про заходи з запобігання захворюванням та зміцнення імунної системи.
- Харчування: Дізнаємось про важливість збалансованого раціону та здорового харчування для добробуту наших малюків.
Зустріч відбудеться у суботу 20 квітня о 12.00 за адресою: Кременчук, вул. Соборна 15/42, ТЦ «Мега», 4 поверх, Інша Освіта хаб
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