Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Анонс, Для дому і сім'ї

Відбудеться зустріч з лікарем-педіатром — Надією Боровик (афіша)

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 2

 

Разом обговоримо важливі аспекти, які важливі для розвитку та добробуту наших дітей

20 квітня о 12.00 у Кременчуці відбудеться зустріч з педіатринею Надією Боровик «Основні «кити» здоров’я».

Це буде інтенсив, що складатиметься з навчальної частини й відповіді на питання. 
Важливими аспектами будуть:
  • Гігієна сну: Дізнаємось, як правильно організувати сон для забезпечення оптимального відновлення сил та енергії.
  • Фізичне навантаження: Розкриємо таємниці активного життя та важливість руху для здорового розвитку малюків.
  • Ментальне здоров’я: Обговоримо методи підтримки психологічного благополуччя та стресорів у дітей.
  • Профілактика інфекцій: Поговоримо про заходи з запобігання захворюванням та зміцнення імунної системи.
  • Харчування: Дізнаємось про важливість збалансованого раціону та здорового харчування для добробуту наших малюків.
Зустріч відбудеться у суботу 20 квітня о 12.00 за адресою: Кременчук, вул. Соборна 15/42, ТЦ «Мега», 4 поверх, Інша Освіта хаб
Зустріч безкоштовна!
Участь за умови реєстрації.
0
Автор: Мирослава Українська
Теги: анонс зустріч з лікарем Надія Боровик
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх