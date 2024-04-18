Де у Кременчуці у п'ятницю вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 18:03
Переглядів: 284
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 19 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Василя Стуса, 2, 2А, 44;
- пров. Лікаря Самойловича, 3-17;
- пр-д Лікаря Самойловича, 2, 4, 5, 6, 13, 15, 17;
- вул. Олександрійська, 41/2;
- туп. Самойлівський, 2, 2А, 3/6, 5, 6;
- вул. Тіниста, 1/5-48;
- вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сиваський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-54;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- пров. Вагонобудівний, 7-22;
- пров. Грузинський, 11, 12А, 17, 27;
- вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 5, 6, 10/8, 12, 22/12, 24/35;
- вул. Експресівська, 47-58;
- пров. Караванний, 1-23, 28, 48А;
- просп. Полтавський, 159-187/2;
- вул. Размислова, 4;
- вул. Хортицька, 3-28/56;
- вул. Білецьківська, 2, 6А, 14, 22, 24, 28А;
- вул. Дорошенка, 2-8;
- вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1;
- вул. Пілотів, 46;
- проїзд Пілотів, 34А, 48;
- вул. Сагайдачного, 10, 29;
- вул. Ярослава Мудрого, 30-38;
- пров. Вагонобудівний, 32;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- ул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
- пров. Космічний, 15-19;
- пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;
- пр-д Григоря Петька, 3-49;
- пр-д Корабліної, 4-50;
- вул. Соломії Крушельницької, 87-109А, 133Г;
- вул. Гірська, 4, 5, 7;
- вул. Кавказька, 34/9;
- вул. Гайдамацька, 46-72, 83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Матвія Дербукова, 1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- вул. Цегляна, 32, 34, 36;
- туп. Проточний, 26-38/32;
- вул. Івана Франка, 29, 33, 38.
З 8.00 до 18.00
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Революціонерів, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7;
- пров. Івана Кожедуба, 13-32;
- вул. Ковальська, 30/24, 35-37;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
- вул. Лінійна, 1-4;
- вул. Макаренка, 1-49Б;
- вул. Павла Чубинського, 21-33;
- пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24;
- вул. Івана Приходька, 30-36;
- пров. Тополевий, 3, 14, 20;
- вул. Правобережна, 42А-48;
- вул. Республіканська, 89-9;
- пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва,11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3, 4, 5, 28;
- с. Потоки.
З 6.00 до 18.00
- вул. 29 вересня, 5, 7Б;
- вул. Академіка Маслова, 13/9;
- вул. Ігоря Сердюка, 4, 4/11, 6/9, 10, 17, 21, 23/1;
- вул. Лебедина, 56А;
- вул. Соборна, 3, 5/9;
- вул. 29 Вересня, 2/25, 4, 5, 5, 7Б;
- вул. Соборна, 8, 8/18, 10/7;
- вул. Ігоря Сердюка, 10, 17, 23/1.
З 8.00 до 19.00
- с. Соснівка;
- с. Мала Кохнівка;
- просп. Полтавський, 277/2, 277/2В, 277/4, 279, 281;
- вул. Горліса-Горського, 3-10;
- с. Придніпрянське;
- просп. Полтавський, 277, 279;
- вул. Горліса-Горського, 3, 5, 7.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.