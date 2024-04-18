Борець Парвіз Насібов, який представляє Кременчук, завоював ліцензію на Олімпійські ігри

На Європейському кваліфікаційного турніру, який 5 квітня пройшов у Баку (Азербайджан), Парвіз Насібов завоював олімпійську ліцензію у ваговій категорії до 67 кг. Як стало відомо Кременчуцькому Телеграфу з власних джерел, цього року спортсмен азербайджанського походження, представлятиме Запоріжжя та Кременчук.
Зазначимо, що у 1/8 фіналу Парвіз впевнено здолав болгарина Амаєва (5:1), а у чвертьфіналі переміг чемпіона Європи 2020 року Торесена з Норвегії (2:1). У вирішальній сутичці Парвіз Насібов переміг угорського спортсмена Крістіана Ванцзу — 5:4.
Для української збірної з греко-римської боротьби ця ліцензія стала вже другою. Першу путівку на Олімпійські Ігри 2024 минулого року завоював Жан Беленюк, який також представляє Кременчук.
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