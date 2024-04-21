Вночі на Полтавщині штормитиме: синоптики обіцяють грози та шквали

Рівень небезпечності — жовтий
Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища, що очікуються в області.
У другій половині дня 21 квітня та в першій половині ночі 22 квітня очікуються грози. Також вночі 22 квітня прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.
Рівень небезпечності — жовтий (I рівень).
Заходи безпеки:
Нагадаємо, що синоптики також попереджають про можливе підвищення рівня води в річках Полтавщини.
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