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Вночі на Полтавщині штормитиме: синоптики обіцяють грози та шквали

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 84

Рівень небезпечності — жовтий

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища, що очікуються в області.

 

У другій половині дня 21 квітня та в першій половині ночі 22 квітня очікуються грози. Також вночі 22 квітня прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.

 

Рівень небезпечності — жовтий (I рівень).

Заходи безпеки:

  • Утримайтеся від поїздок на відкриті території під час грози.
  • Закрийте всі вікна та двері для запобігання пошкоджень від сильного вітру.
  • Переконайтеся, що всі легкі предмети, які можуть бути здуті вітром, надійно закріплені або зберігаються в безпечному місці.
  • Слідкуйте за подальшими оновленнями погодних умов від місцевих метеорологічних служб.

Нагадаємо, що синоптики також попереджають про можливе підвищення рівня води в річках Полтавщини.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: штормове попередження гроза вітер пориви вітру прогноз погоди
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